Razer Phone 2'nin Özellikleri Beklentinin Üzerinde
Yeni bilgilere göre Razer Phone 2, bu özellikleriyle piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olacak!
Razer, Razer Phone 2'nin üzerinde çalıştığını onaylamıştı. Şimdi de, oyun odaklı telefonun, belli başlı özelliklerini sızdıran bir benchmark raporu ortaya çıktı.
Popüler Geekbench platformunda yapılan açıklama, Razer Phone 2'nin bir adet Snapdragon 845 işlemci ve 8 GB RAM ile piyasaya çıkacağı söylentilerini doğruladı.
Bu cihaz, OnePlus 6 ve Samsung Galaxy Note 9 gibi sadece birkaç cihazda bulunan en yeni Qualcomm yonga seti ve bir kaç cihazda bulunan RAM seviyesi ile piyasadaki en güçlü akıllı telefonlardan biri haline gelecek.
Razer Phone 2'nin, 9 Ekim'deki Android 9 Pie'nın resmi çıkışından sonra piyasaya sürülecek olmasına rağmen, benchmark sonucu telefonun Android 8.1 Oreo ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
Bununla birlikte, Razer Phone 2'nin lansmandan sonraki aylarda Android Pie'ye geçmesi bekleniyor.
Şu anda Razer Phone 2'nin piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bir duyuru yok. Ancak Razer'in ilk telefonu Kasım 2017'de çıkmıştı, yani Kasım ayı yeni telefon için de piyasaya çıkış ayı olabilir.
Yavuz Alp Şimşek
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