Razer Phone 2'nin Tasarımı Değişmeyecek
Yeni ortaya çıkan kareler, Razer Phone 2'nin tasarımında neredeyse hiç değişiklik olmayacağını söylüyor!
Razer Phone 2'nin geldiğini artık biliyoruz, en azından firmanın gelir raporunda bunun doğrulandığını gördük. Ancak yeni sızıntılara kulak verecek olursak, telefonun tasarımının çok değişmeyeceği söyleniyor.
Android Headlines'ın "güvenilir kaynak" olarak nitelendirdiği bir yerden gelen görüntü, Razer Phone 2'nin ön yüzünü gösteriyor. Telefon, önceki sürümüne çok benziyor. Bazı küçük farklar olsa da, bunları fark edebilmek için telefonları yan yana karşılaştırmanız gerekiyor. Razer Phone 2'nin ekran çerçevesi üst ve altta artık biraz daha ince, ancak hala çok ince değil.
Sızıntıya göre Razer, üreticilerin yavaş yavaş kullanmayı bıraktığı 16:9 ekran oranını kullanmayı sürdürüyor. Yine de tüm bu bilgilere bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var. Sızan kare özel hazırlanmış olabileceği gibi, telefonun son halini yansıtmıyor da olabilir.
Diğer dedikodular, Razer Phone 2'nin Snapdragon 845 yonga seti, 8GB RAM, Android 8.1 ile geleceğini, Razer'ın bilgisayarlarındaki gibi ışıklı bir Chroma logosu içerebileceğini söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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