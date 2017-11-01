Razer Phone Yine Sızdı
Razer'ın hepimizi meraklandıran telefonu, yeni sızan bilgilere göre bu özel ekranla gelecek!
Oyuncular için donanım üretmek üzerine uzmanlaşmış marka Razer, yeni ürünü Razer Phone ile 1 Kasım akşamı İngiltere'de gerçekleşecek etkinlikte akıllı telefon piyasasına girmesi bekleniyor. Ancak bir Reddit kullanıcısına göre cihaz bir sitede olması gerektiğinden erken listelendi ve kaldırılmadan önce görüntülendi.
Estetik olarak sade bir tasarıma sahip olan telefonun en öne çıkan özelliği 120Hz yenileme hızına sahip ekranı. Japonya'da bulunan Sharp telefonları dışında bu derece yüksek yenileme hızına sahip telefon modelleri bulmak oldukça zor. Apple yakın zamanda yeni iPad Pro modellerini piyasaya sürdü ve bu cihazlar da 120Hz ekranlara sahip. Sonuç ise akıcılıkta eşi benzeri olmayan animasyonlar ve çok daha iyi bir kullanıcı tecrübesi.
Razer'in Nextbit Robin'i geçen yıl satın aldığını düşünürsek, telefonun tasarımının nereden esinlendiğini anlamak zor olmayacaktır. Şu an kaldırılmış olan listelemeye göre cihaz 8GB RAM, 64GB depolama alanına sahip. Telefon 12MP f/1.75 geniş açılı kamera ve 13MP f/2.6 zoom kamera ile çift lens teknolojisine sahip.
Listeleme ayrıca cihazın 4,000mAh'lik Qualcomm Quick Charge 4+ destekleyen bir pili olduğunu söylüyor, bu da Quick Charge teknolojisinin en son sürümü ve bir önceki sürüme göre %15 daha hızlı.
3G listelemesinde cihazın fiyatı 595£ olarak görünüyordu, bu da yaklaşık 800$ anlamına geliyor.
Şimdilik cihaza ait tüm detaylar tam olarak açıklığa kavuşmuş değil, ancak akşam gerçekleşecek etkinliğin ardından oyuncular için nasıl bir akıllı telefon geldiğini hep birlikte göreceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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