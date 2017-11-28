Razer Phone'dan "Kulaklık Girişi Savunması" Geldi

Razer Phone'da 3.5 mm kulaklık girişi yok. Peki, sizce şirket neden bu girişi kullanmamış? Razer CEO'su bizzat açıkladı...

Razer Phone'dan "kulaklık girişi savunması" geldi

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