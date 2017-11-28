Razer Phone'dan "Kulaklık Girişi Savunması" Geldi
Razer Phone'da 3.5 mm kulaklık girişi yok. Peki, sizce şirket neden bu girişi kullanmamış? Razer CEO'su bizzat açıkladı...
Bundan yalnızca birkaç gün kadar önce akıllı telefonu Razer Phone'u tanıtan Razer, özellikle oyun severlerin gönlünü bir kez daha çelmeyi başarmıştı. Direkt olarak Razer'ın resmi sitesi üzerinden satın alınabilecek durumda olan Razer Phone, üst seviye teknik özellikleri ve özellikle oyunculara yönelik avantajlar getirmesiyle büyük ses getirmeyi başardı. Elbette bazı noktalarıyla da eleştirildi. Bunlardan biri de, telefonda yer almayan 3.5 mm'lik kulaklık girişi olmuştu. Peki Razer, yeni telefonunda neden 3.5 kulaklık girişine yer vermedi. Cevabı Razer'ın CEO'su Min-Liang Tan bizzat verdi.
Razer'ın CEO'su Min-Liang Tan'ın Facebook'tan yaptığı açıklamaya göre, Razer Phone'da 3.5 mm'lik kulaklık girişinin yer almamasının hiçbir dezavantajı yok. Hatta aksine avantajı var. Zira 3.5 mm'lik jak tercih etmeyerek, bu alana 500 mAh daha fazla ek batarya alanı yerleştirebilen Razer, böylece kullanıcılara daha geniş bir batarya sunabilmiş. Açıkçası bu makul bir sebep. Zira Razer Phone, özellikle oyuncular için bir akıllı telefon ve uzun oyun seanslarına dayanabilmesi gerekiyor. Razer Phone'da tam 4000 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor.
Ayrıca Min-Liang Tan, 3.5 mm'lik jakın olmamasının hiçbir dezavantajı olmadığını savunuyor. Kullanıcılara, bunun yoksunluğunu çekmemeleri için kutu içeriğine ek bir adaptör yerleştirdiklerini söyleyen Tan, öte yandan bu adaptörle ses kalitesini arttırdıklarını belirtiyor. Şöyle ki, Razer Phone'un kutu içeriğinde yer alan adaptör, 24-Bit THX sertifikalı. Bununla, 3.5 mm'lik jak olmayan Razer Phone'a, standart jaklara kıyasla daha iyi kalitede ses sağlayabildiklerini söyleyen Min-Liang Tan, bu sayede kullanıcıların ses anlamında hiçbir kayıp yaşamadıklarını, aksine kazançlı durumda oldukları iddiasında.
Ercan Uğurlu
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