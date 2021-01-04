Razer Raion Fightpad İnceleme

Aynı anda klişe olup durumu da bu kadar iyi özetleyen bir alt başlık olamazdı herhalde. Oyun tarihine adını altın harflerle yazdıran, kendi kitlelerini yaratan dövüş oyunları günümüzde ana akımlardan birisi değil maalesef. Street Fighter ve Mortal Kombat önderliğinde yollarına devam ediyorlar ve eli yüzü düzgün oyun serilerinin toplamı en fazla yedi-sekiz civarında. Bir nevi herkesin oynadığı, keyif aldığı ama herkesin oynamak için çaba göstermediği yapımlar. Oyunu hayatlarının merkezine almış insanların bulunduğu şu dergide yaklaşık 15 kişiyiz ve dövüş oyunlarına özel ilgi gösteren sadece iki bünye (Tuna ve Berçem) var.
Diğer taraftan tıpkı simülasyonlar gibi dövüş oyunları da bu sektöre zaman kadar para akıtan oyunculara sahip. Daha önce Panthera serisi şahane Fight Stick'leriyle sektöre yatırım yapan Razer da bunu görmezden gelmemeyi seçmiş ve bu defa karşımızda hayli ilgi çekici bir Fightpad ile çıkmış.
Peki, Fightpad nedir, niye gamepad demiyoruz?
Fightpad, basitçe doksanların altı vuruş tuşlu dövüş makinalarını modern bir yaklaşımla oyunculara sunan, analog kollardan yoksun gamepadlere verilen isim. Her ne kadar diğer oyunlarda da kullanılabilseler de tamamen dövüş oyunlarına ve bu oyuncuların ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bu donanımlar, nereden bakarasınız bakın "niş" cihazlar.
Razer'ın bize sunduğu çözüm, ilk bakışta analog kolları olmayan bir Raiju'yu andırıyor lakin biraz daha yakından bakınca neredeyse hiçbir ortak noktası olmadığını fark edebiliyorsunuz. Ürünün ön yüzünde PlayStation temasını hemen seçebileceğiniz vuruş tuşları var ancak dört değil, tam altı tane. L1/R1 ve R2/L2 tuşları da yerlerini koruyor ancak bu tuşlar sadece dokunsal (tactile) hisse sahip, yani mesela bir otomobil yarışında gaz/fren olmaya hiç uygun değiller. Raiju Ultimate'de iki mod arasında geçiş yapabilmenizi sağlayan düğme de Raion'da bulunmuyor. Kısaca, karşımızda gerçekten belli bir konuya odaklanmış, belli oyunlarda verim alabileceğiniz bir ürün var. O yüzden ne istediğinizi bilmeniz çok önemli.
Raion'un ön yüzünden devam edelim. Tuşların klasik Dual Shock / Raiju çizgisine göre daha büyük veya aralarının açık olduğu hemen dikkatinizi çekecek. İlk başta bir garip gelen bu tasarım dövüş oyunlarında komboları parmaklarınız birbirine dolaşmadan yapabilmenize olanak sağlayan şahane bir inovasyon. Ayrıca bu tuşlarda kullanılan Razer Yellow Switch, tamamen performans için yaratılmış, sessiz ve hızlı bir anahtar. 45cn'lik çalışma ağırlığına ve sadece 1.2mm'lik çalışma noktasına sahip olan tuşlar son derece hassas ve gelen her komutu anında algılayarak oyuna iletiyor. Bu tuşların tam 80 milyon basım ömrü olduğunu da belirtelim.
Ayrıca D-Pad de ilk bakışta standart gelse de gayet ilginç bazı özelliklere sahip. Öncelikle resmi adıyla Razer Mecha Tactile D-Pad alışılageldiği üzere dört değil, sekiz eksenli. Yani çapraz bir hareket yapmak için + şeklindeki tuşun iki yönüne aynı anda basmanız gerekmiyor, bu da kontrol hassaslığını ciddi anlamda geliştirmiş. Ayrıca Razer sürekli dövüş oyunu oynamak istemeyenleri de düşünmüş. Alt sol kısımdaki anahtardan D-Pad'i isterseniz sol / sağ analog yerine çalışacak şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Alt sağ kısımda ise bumper anahtarı var. Buradan dilerseniz öndeki ekstra R1/R2 düğmesini devre dışı bırakmak mümkün. Buna göre tetik tuşlarını standart L1/L2-R1/R2 veya L3/R3-L1/L2 formatında çalıştırabiliyorsunuz.
Son olarak PS4 touchpad de ön yüzeyde yerini almış durumda. Raiju Ultimate'dan farklı olarak cihazda RGB desteği yok ve cihaz sadece kablolu olarak PS4 ve PC'de kullanılabiliyor. Hangi platformda kullanacaksınız cihazın altındaki düğmeyi ilgili platform üzerine getirmeniz mümkün.
Güzel bir özellik daha, Fightpad'e 3.5mm jack üzerinden kulaklık / mikrofon bağlayabiliyor olmanız. Maalesef bu jack sadece PS4'te çalışıyor, PC'de bağlanamız mümkün değil. Ses ve mikrofon mute tuşları da yine ön yüzeyde bulunmakta.
Gördüğünüz gibi Razer bir sürü ayarı ve değişkeni pek de kalabalık gözükmeden Raion'un üzerine sığdırmayı başarmış. Bu aynı zamanda Razer Synapse'e olan ihtiyacınızı da ortadan kaldırıyor. Eğer beraber oynamak istiyorsanız aynı PS4'e tam dört tane Raion bağlamak mümkün. Artık yapar mısınız, bilemiyorum ama düşünülmüş olması güzel.
Sonuç
Raion tüm bu özellikleri eklerken ulaşılabilir kalmaya da çalışan bir Fightpad. Bu yüzden RGB, taşıma çantası, değiştirilebilir tuşlar gibi donanımlar dışarıda bırakılmış. Fiyata gelirsek, ülkemizde şu sıralarda stoklarda bulunmasa da yurt dışındaki fiyatı 100$. Bu Panthera serisi Fight Stick'lerin yarısı demek ancak standart gamepad ile de oynayabileceğiniz bir dövüş oyununu Raion ile oynamak için bu parayı gözden çıkartır mısınız, işte bu tamamen zevkler / renkler tarafını ilgilendiriyor. Raion oldukça niş bir ürün ve kendi odaklandığı işi de yapmakta son derece başarılı.
+ Piyasadaki en gelişmiş ve ulaşılabilir fightpad
+ Sekiz eksenli D-Pad ve ön yüzde ekstra vuruş tuşları
+ Yazılıma ihtiyaç duymadan farklı konfigürasyonlara geçiş yapabiliyor
- Dövüş oyunlarına ölüp bitmeyen herkes için çok gereksiz
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