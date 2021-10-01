Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition İnceleme

Her ay birbirinden farlı çevre donanımlarıyla karşınızda oluyoruz ama bu sefer karşımızda hem görüntüsü hem de özellikleriyle oldukça özel bir model duruyor. Satışı sadece Razerzone.com'a özel olan, uzun süre kovaladıktan sonra ülkeye giriş yapar yapmaz satın aldığımız Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition.
Cyberpunk 2077 Edition, dört farklı renkte (siyah, beyaz ve pembe de var) üretilen Viper Ultimate'lerin en nadir ve en güzeli, tabii bize göre. Evet, Cyberpunk 2077 gibi beklentileri karşılamakta çok zorlanan bir oyuna özel olarak piyasaya sürülmesi talihsiz oldu, haklısınız ancak fare o kadar güzel ki bunu zerre kadar dert etmeye gerek yok.
Razer Viper Ultimate küçük/orta ebatta diyebileceğimiz bir ürün. Elleri büyük kullanıcılar için tutuş fark etmeksizin sıkıntı yaratacaktır, satın alırken bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Viper aslında iddialı tasarımını çok gösterebilen bir model değil ancak CP2077 Edition'da kullanılan renkler ortaya adeta dönüşmeyi bekleyen bir Bumblebee çıkartmış. Son derece iyi olan plastik kalitesi CP2077 renkleriyle birleşince bakmaya doyamıyorsunuz. Bu nokta şu soru akıllara geliyor zira bir limited edition fare alırken en korktuğum şeydir, bu renkler uzun kullanıma ne kadar dayanıklı? Bunun yanıtını biz de bilmiyorum ama bir şikayet de görmedik şimdiye dek. Razer'a güvenmekten başka bir şey yapamıyoruz, zamanla göreceğiz.
Viper Ultimate hem sağ hem de sol elini kullanan oyuncular için üretilmiş (ambidextrous) bir fare. Üzerinde Razer Synapse 3 üzerinden programlayabileceğiniz sekiz tuş var. Salladığınızda tıkırtı yok denecek kadar az, tüm düğmeler yerine iyice oturmuş. Ana düğmelerin tıklama sesi için normal ölçülerde diyebiliriz. Sessiz denemez, kulak da tırmalamıyor. Tekerlek ise kendinize doğru çevirirken tam bir sessizlik içinde, içeri doğru çevirdiğinizde daha kemikli ve biraz daha sesli. Tekerlek sağa tıklandığında scroll moduna geçiyor ama düğmelerin arasından o kadar az taşıyor ki yukarı doğru, bunu yapabilmek güç. Maalesef iki taraftaki fonksiyon tuşlarında biraz sünger hissiyatı var. Her iki taraftaki pürüzlü deri kaplama da zaten çok hafif olan fareyi rahatça kavramanızı sağlıyor. Üründe Razer logosu RGB desteğine sahip.
Farenin ağırlığı kablosuz olarak sadece 74 gram. Bu da onu piyasadaki en hafif ürünlerden birisi haline getiriyor. Kablolu kullanmak isterseniz de kablo son derece başarılı olmuş. Paracord kablo sağa sola takılmıyor ve işinizi kolaylaştıracak kadar yumuşak.
CP2077 Edition'ın bir diğer güzelliği kendisi gibi RGB destekli ve sarı bir şarj istasyonu ile beraber gelmesi. Bu istasyon aynı zamanda bir Wireless mesafe uzatıcı. Farenin altında taşınabilen 2.4GHz alıcısını yerleştirmeniz yeterli. Bu alıcı oldukça ufak ve farenin içinde taşınabiliyor. Viper Ultimate performans odaklı bir ürün olduğundan Bluetooth desteği olmaması kabul edilebilir. Aynı şekilde daha önce incelediğimiz Razer Viper 8K'nın aksine Polling Rate değeri 1000Hz ile sınırlı.
Kasanın içi de dolu dolu. Razer'ın Pixart ile beraber ürettiği Focus+ optik sensör 20.000Hz hassaslığı (Pratikte 26.000Hz'ye kadar destekliyor), %99.6'lık tarama doğruluğu ve 650 IPS'lik hızıyla piyasanın en iyilerinden birisi, belki de en iyisi. Üstelik Asymmetric Cut-Off özelliği sayesinde fareyi kaldırdığınız ve indirdiğinizdeki hassaslık derecelerini birbirinden ayırabiliyorsunuz. Böylece 1mm iniş, 2mm kaldırma gibi son derece ideal ve yan etkisi olmayan ayarlara ulaşmak mümkün oluyor. Smart Tracking özelliği sayesinde mouse pad'i değiştirdiğinizde yeniden kalibrasyon yapmanız gerekmiyor. Motion Sync de HyperSpeed teknolojisiyle beraber çalışarak hem tepki süresini 0.2ms gibi kablolu fareler için bile pek mümkün olmayan bir değere düşürüyor hem de veri ulaşımındaki darboğazları ortadan kaldırarak daha tutarlı bir izleme performansı sunuyor. Yeni teknolojiler değiller, mesela Logitech de benzer oyuncaklara sahip ama iyi çalıştıkları kesin.
Razer tam şarjda (RGB falan abartmazsanız) 70 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Bu süreye çıkamadık ama şunu söyleyebiliriz, günlerdir şarjını bitirebilmiş değiliz ve başımızdan bir dergi sonu geçti. Haliyle bu rakama güvenmek zorundayız. Synapse 3'ten farenin dahili hafızasına 5 farklı profil atayabiliyor, bu profiller arasında farenin altındaki düğme yardımıyla geçiş yapabiliyorsunuz. Alt kısım diğer farelerden alışık olmadığınız kadar karmaşık. Şarj noktası, alıcıyı taşıdığınız kapak, açma kapama düğmesi ve profil seçim düğmesi derken aşağısı oldukça kalabalık. %100 Virgin PTFE skatezlerden genel olarak memnunuz ama bizimkiler ilk 5 dakikalarını sert mouse padde ses çıkartarak, kumaşı ise çizerek geçirdiler. Minik bir üretim defekti, minik bir çapak olduğunu düşünüyoruz, biraz kullanınca bu ortadan kalktı.
Sonuç
Netice olarak Viper Ultimate başlı başına üst seviye bir ürünken, Cyberpunk 2077 Edition olması fareden aldığınız keyfi üst seviyeye çıkartıyor, başta kullanmak değil saklamak istiyorsunuz, sonra o kadar zengin olmadığınız ve bu fareye dünya kadar para verdiğinizi hatırlıyorsunuz. Evet Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition stokları çok az olsa da ülkemizde 1200 TL'den başlayan fiyatlarla bulunabiliyor. Geçen ayki Logitech G PRO X Superlight incelemesinde söylediğimizi tekrarlayacağız, bir fareye bu parayı bağlamak kolay bir karar değil ama alırsanız sizi mutlu edecek, o kesin.
CHIP Online Notu: %94
+ Muhteşem tasarım
+ Son derece hafif
+ Çok yüksek performans
+ Vericisi fare içinde taşınabiliyor
+ Fiyata şarj istasyonu dahil
+ Muhtemel koleksiyon değeri var
- Ülkemizdeki fiyatı ucuz değil
- Fonksiyon tuşları biraz sünger hissi veriyor
Kürşat Zaman
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