Razer'dan, Oyunlar İçin Yeni Patent

Ortaya çıkan bir patent, dev markanın yeni (ama biraz da tanıdık) bir oyun kontrol cihazı üzerinde çalıştığını gösteriyor.

  • Levent Öztürk
Razer'dan, Oyunlar İçin Yeni Patent
LetsGoDigital

Eğer hareket halinde kullanabileceğiniz bir oyun cihazı arıyorsanız, Razer'ın sizin için yeni bir seçeneği yolda olabilir. Firma, Nintendo Switch'in Joy-Con kontrol kollarına benzeyen bir oyun kontrol cihazı için yeni bir patent almış durumda.

Bir "mobil cihazın" iki yanına takılabilen ince, çıkartılabilir, her ikisinde de dört tuşa ve bir joystick bulunan iki ayrı kontrol parçası söz konusu. Nintendo Switch konsoluna takılabilen Joy-Con'lara benzerliğinin az olmadığı kesin.

Patent, Razer'ın kontrol kollarını bir "mobil cihaza" mekanik olarak takılmasını anlatıyor. Burada bahsedilen cihaz, büyük bir akıllı telefon veya küçük bir Windows tablet olabilir.

LetsGoDigital

Patent, Hollandalı teknolojisi sitesi Let'sGoDigital tarafından fark edildi ve bu yıl Mart ayında başvurusu yapıldıktan sonra Ağustosun başlarında alınmış gibi gözüküyor.

Tabii ki henüz son ürün görüntüleri yok ancak Razer'ın tamamen Joy-Con kontrol kollarının şeklini ve boyutunu kullanmayacağı tahmin edilebilir. Ayrıca bir tarih veya marka adı da bulunmuyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Açık havada fiber internet hızını test ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Galaxy S11, Kendi Deep Fusion'ını Yapabilir
OPPO A5S Gençlerin Yoğun İlgisini Görüyor
Samsung'dan One UI 2.0'a Sürpriz Yenilik Geliyor!
Huawei'nin Kurucusundan "5G Bilgisi" Teklifi
Dikkat: Android Cihazlarda "Joker" Riski!

İlginizi çekebilir

 

 