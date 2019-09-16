Razer'dan, Oyunlar İçin Yeni Patent
Ortaya çıkan bir patent, dev markanın yeni (ama biraz da tanıdık) bir oyun kontrol cihazı üzerinde çalıştığını gösteriyor.
- Levent Öztürk
Eğer hareket halinde kullanabileceğiniz bir oyun cihazı arıyorsanız, Razer'ın sizin için yeni bir seçeneği yolda olabilir. Firma, Nintendo Switch'in Joy-Con kontrol kollarına benzeyen bir oyun kontrol cihazı için yeni bir patent almış durumda.
Bir "mobil cihazın" iki yanına takılabilen ince, çıkartılabilir, her ikisinde de dört tuşa ve bir joystick bulunan iki ayrı kontrol parçası söz konusu. Nintendo Switch konsoluna takılabilen Joy-Con'lara benzerliğinin az olmadığı kesin.
Patent, Razer'ın kontrol kollarını bir "mobil cihaza" mekanik olarak takılmasını anlatıyor. Burada bahsedilen cihaz, büyük bir akıllı telefon veya küçük bir Windows tablet olabilir.
Patent, Hollandalı teknolojisi sitesi Let'sGoDigital tarafından fark edildi ve bu yıl Mart ayında başvurusu yapıldıktan sonra Ağustosun başlarında alınmış gibi gözüküyor.
Tabii ki henüz son ürün görüntüleri yok ancak Razer'ın tamamen Joy-Con kontrol kollarının şeklini ve boyutunu kullanmayacağı tahmin edilebilir. Ayrıca bir tarih veya marka adı da bulunmuyor.
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