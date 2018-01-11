Razer'dan Sıra Dışı Bir Kablosuz Fare ve Fazlası

Razer, CES 2018'de oldukça etkileyici, kablosuz ve hafif bir oyuncu faresi olan Firefly HyperFlux'u ve iki yeni oyuncu hoparlörünü tanıttı!

Razer'dan Sıra Dışı Bir Kablosuz Fare ve Fazlası

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