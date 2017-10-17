Razer'ın Telefonundan Yeni Sızıntı!
Razer'ın merak uyandıran etkileyici telefonu, yeni bir sızıntıyla karşımızda!
Oyun tutkunlarının yakından tanıdığı marka Razer'ın merak uyandıran ilk telefonu, yeni bir sızıntıyla karşımızda.
Daha önceki bir sızıntı, cihazın 5,7 inç'lik bir ekranla geleceğini ve 2560 x 1440 çözünürlük sunacağını söylüyordu. Yeni sızan görüntüde cihazın arka yüzünde bir çift kamera yer aldığını görüyoruz. Keskin kenarlara sahip cihazın ekranında neon görünümlü bir marka logosu görünüyor.
Cihazın içinde ise güçlü Snapdragon 835 işlemci, 8GB RAM ve 128GB'lık depolama birimi yer alıyor. Telefonun güç düğmesinin bir parmak izi tarayıcısı içerebileceği söyleniyor. Yazılım olarak Razer'ın Android 8.0 Oreo'yu mu, yoksa Android 7.1 Nougat'ı mı kullanacağı henüz belli değil.
Telefonun pil kapasitesi hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Farklı kaynaklar, Razer Phone'un 1 Kasım 2017'de piyasaya sürülebileceğini söylüyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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