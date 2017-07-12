RBP3 için yeni rakip geldi!
Raspberry Pi'ye rakip olmayı amaçlayan yeni Rock64, satışa sunuldu!
Görünene göre Raspberry Pi 3 için yeni bir rakip ortaya çıkmış durumda ve bu cihaz, bazı iş türleri için daha iyi bir seçenek olabilir. Pine64 tarafından satılan Rock64, birkaç özelliği ile RBP3'e benziyor: Her iki çip de Cortex-A53 CPU kullanıyor ancak Rock64'ün tam hızını bulmak oldukça zor oluyor. Bu veri Wiki veya site sayfasında bulunmuyor ve var olan tek bilgi, üreticinin belirttiği maksimum 1.4GHz hızı. RBP 3'ün hızı ise 1.2GHz olarak ayarlanmış durumda.
GPU ise ayrı bir bilmec. TechRadar'ın söylediğine göre cihazda Mali-G450MP2 ayarı kullanılıyor ancak Rock64'ün kendi belgelerinde Mali-G450MP4 olarak belirtiliyor. Ancak bunların hangisi doğru olursa olsun, üst seviye bir oyun beklentisinin olmamasında fayda var. Tabii ki RPB'nin içerisindeki VideoCore IV'ü kullanarak ilk konsollara benzer çalışan bazı ilginç düzenlemeler de görmüş durumdayız.
Rock64'ün RBP3'te bulunmayan özellikleri ise USB 3.0 bağlantı, HDMI 2.0a, HDR10 teorik desteği ve 4K video çıkışı, eMMC depolamayı kullanma seçeneği ve bir gigabit Ethernet bağlantısı olarak gözüküyor. Öte yandan RBP3'te standart olarak kablosuz ve Bluetooth desteği bulunuyor. Ayrıca 4GB'a olmak üzere daha fazla RAM desteği sunuyor ve bu da fiyatı bir miktar artırıyor. Fiyat artışı ise 1GB DRAM için 25$ ile 4GB DRAM için 45$ arasında değişiyor. Desteklenen işletim sistemlerinin arasında ise Android 7.1, Debian ve Yocto bulunuyor ancak Rock64 çiplerinin çevresindeki topluluk şu anda RBP'ninkine göre çok daha küçük bir boyuta sahip.
Genel olarak bakıldığında, kullanılan CPU çekirdekleri aynı da olsa Rock64'ün çevresel yetenekleri RBP3'e göre çok daha yüksek. Ayrıca eğer kullanılan GPU Mali-450MP4 ise bu da daha güçlü bir donanım anlamına geliyor. Merak edenler için GPU'nun en yüksek saat hızı 500MHz ancak bir kez daha hangi hızın kullanıldığı belirtilmiş değil.
4K desteği de ayrı bir soru işareti olmakta. Teknik olarak bu yeteneğe sahip olan codec'lerin çözülmesi için destek bulunuyor ancak donanımın bu yeteneğe sahip olup olmadığı şüpheli. Teknik olarak bir şeyi yapabilme yeteneği önemli olsa da, bunu düzgün bir şekilde pratik ve uzun süreli bir şekilde yapabilmek apayrı bir öneme sahip.
Levent Öztürk
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