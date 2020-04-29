Read Dead Redemption'ın Merakla Beklenen Filmi, Koronavirüs'e Kurban Gitti

Son yılların en başarılı oyun serilerinden biri olan Red Dead Redemption'ın sinemaya transferi, şimdilik başka bahara kaldı. Bunun tek sorumlusu ise, tabii ki Korona Virüsü...