Read Dead Redemption'ın Merakla Beklenen Filmi, Koronavirüs'e Kurban Gitti

Son yılların en başarılı oyun serilerinden biri olan Red Dead Redemption'ın sinemaya transferi, şimdilik başka bahara kaldı. Bunun tek sorumlusu ise, tabii ki Korona Virüsü...

  • Barış Terun
Read Dead Redemption filmi ne oldu?

Read Dead Redemption; Aksiyon-RPG türünü büyük bir başarıyla, Eski Batı tarzıyla harmanlayan bir oyun serisi. Rockstar Games ve Take Two'nun ortaklaşa geliştirip yayınlandığı oyun, kısa süre içerisinde adını oyun kültleri adına yazdırdı. Read Dead Revolver ortalama puanlarla yetinse de, serinin devamı olan Red Dead Redemption ve Red Dead Redemption 2 övgüye doyamadılar. Hatta arada, spin-off sayılabilecek Undead Nightmare piyasaya sürüldü ve ciddi satış başarısı elde etti.

Read Dead Redemption için bir sinema uyarlaması da uzun süredir gündemde. 2016 yılında bizzat Take Two İcra Kurulu Başkanı  CEO Strauss Zelnick, oyunun beyaz perdeye uyarlanabileceğini müjdelemişti. Serinin baş senaristi Dan Houser da, yapımların kayda değer miktarda kar getirdiğini ve geleceğin parlak olduğunu sık sık tekrarlıyor.

Projenin sinema sürümünün, bu yıl içerisinde yapıma başlanacağına dair dedikodular da artmıştı. Ne var ki dünya, şu anda yeni tip Koronavirüs salgını ile savaşıyor. Bu nedenle yapımın sinemaya uyarlanması, en iyi ihtimalle 2021 sonunu veya 2022 başını bulacak gibi görünüyor.

Her şeye rağmen, Sonic The Hedgehog'un 70 milyon dolarlık bütçeyle 400 milyon dolara yakın gişe hasılatı elde etmesi, oyun uyarlamaları konusunda yapımcıları cesaretlendiriyor. Read Dead Redemption 2'nin, sadece oyunuyla 720 milyon dolar gelir elde etmesi de başka bir faktör.

Kısacası Red Dead Redemption mutlaka sinemaya uyarlanacak; kapalı kapılar ardında çalışmaların, salgın öncesinde başladığı da bilinen bir gerçek. Ama bunun zamanı, şu anda tamamen Koronavirüs'ün insafına kalmış durumda.

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