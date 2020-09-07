Realme 7i sızdırıldı! İşte teknik özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi

Akıllı telefon almayı düşünenler için Çin'in akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme'den yeni telefon geliyor. Yeni telefon Realme 7i'nin özellikleri sızdırıldı ve çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. İşte Realme 7i teknik özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi...

Realme 7i sızdırıldı! İşte teknik özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi

Geçtiğimiz hafta Realme 7 ve Realme 7 Pro modellerini tanıtan Çinli üretici Realme şimdi de 7i modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak tanıtımdan önce firmanın yeni nesil akıllı telefonunun teknik özellikleri sızdırıldı. İşte Realme 7i'nin ortaya çıkan özellikleri...

REALME 7i ÖZELLİKLERİ

  • Realme 7i özellikleri ve tasarımı, Realme 7 ile oldukça benzer şekilde dizayn edilmiş.
  • Realme 7i, 6.5 inç ekrana sahip olacak ve Snapdragon 662 işlemciden güç alacak.
  • Akıllı telefonda 8 GB RAM, 128 GB depolama bulunacak.
  • Cihazın arka yüzeyinde dört kamera sensörü yer alacak. Bu sensörler: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.
  • Ekranın Realme 7'den en büyük farkı ise çözünürlük olacak. Realme 7'nin çözünürlüğü FHD olurken; Realme 7i, 1600 x 720 çözünürlük değeriyle karşımıza çıkacak.
  • Telefonun batarya kapasitesinin 5.000 mAh olacağı ve 18W hızlı şarj desteğiyle geleceği de ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

REALME 7i NE ZAMAN TANITILACAK?

Telefonun resmi olarak tanıtılacağı tarih ise 17 Eylül olarak belirlendi. Realme'nin yeni modeli kaç TL'lik etiketle Türkiye pazarına giriş yapacağı ise henüz belli değil.,

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