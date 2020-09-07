Realme 7i sızdırıldı! İşte teknik özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi

Akıllı telefon almayı düşünenler için Çin'in akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme'den yeni telefon geliyor. Yeni telefon Realme 7i'nin özellikleri sızdırıldı ve çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. İşte Realme 7i teknik özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi...