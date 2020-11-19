realme Buds Air Neo İnceleme

Kullanıcılar olarak hızlı bir şekilde adapte olduğumuz kablosuz kulaklık kategorisi arka arkaya gelen ürünlerle adeta çığ gibi büyüdü. Şu an pazarda bu tipte çok sayıda kulaklık bulabiliyorsunuz. Bunlar arasında yüksek fiyatlı olanlar da, bütçeye uygun olanlar da mevcut. Bunlardan uygun fiyatlı modellerden biri ise realme'nin yeni Buds Air Neo kulaklığı oluyor.
Tasarımıyla Apple AirPods'lara fazlasıyla benzeyen realme Buds Air Neo, 499 lira fiyatıyla ise, AirPods'lara kıyasla çok daha ucuz. Açık kulaklık tasarımını benimseyen realme Buds Air kulağa rahat oturuyor ve kolayca telefonunuzla bağlanabiliyor.
iOS ve Android işletim sistemli cihazlarla eşleşebilen ve aktif olarak kullanılabilen Buds Air Neo, realme Link uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu uygulama sayesinde kulaklığın dokunmatik kontrollerini öğrenebiliyorsunuz.
Kulaklığın üzerindeki bu kontrolleri kullanarak aramaları cevaplandırabiliyor, şarkılar arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu dokunmatik kontroller ile kulaklığı Süper Düşük Gecikme moduna da alabiliyorsunuz. Bu mod, telefon ile daha iyi bir ses senkronizasyonu sağlıyor. Bundan en çok oyunlarda faydalanıyorsunuz.
Bluetooth 5 desteğinden faydalanan kulaklık, 13 mm'lik bas kuvvetlendirilmiş ses sürücüleri içeriyor. Bu sürücülerin ses performansı cihazın fiyatı doğrultusunda iyi seviyede. Bu anlamda ideal bir ses performansı sağladığını söyleyebiliriz. Bas seviyesini arttırmak için de Boost+ özelliğini açmanız gerekiyor. Böylece kulaklığın Dinamik Bas Kuvvetlendirme çözümünden yararlanabiliyorsunuz. Kulaklıkta herhangi bir gürültü engelleme özelliğinin bulunmadığını da söyleyelim.
Peki, realme Buds Air Neo'nun pil performansı ne kadar? Kulaklık size şarj kutusuyla birlikte 17 saat toplam çalma süresi sunuyor. Tek seansta 3 saatlik aralıksız çalışma performansı sağlayan kulaklıkta IPX4 sertifikası da var. Bu sayede su sıçramalarına karşı dayanıklılık gösteriyor.
Sonuç
Eğer uygun fiyat kategorisinde tasarımıyla kibar görünen ve uygun bir ses performansı sağlayacak bir kulaklık arıyorsanız realme Buds Air Neo modelini tercih edebilirsiniz. Hem iOS hem Android kullanıcıları rahatlıkla kullanabilirler, ancak ses konusunda yüksek beklentileriniz olmasın.
Realme Buds Air Neo şu an 429 TL fiyatla satın alınabiliyor.
CHIP Online Notu: %75
+ Güzel görünüyor
+ Malzeme kalitesi
+ İdeal ses performansı
+ İyi pil ömrü
- Jest kontrolü
- microUSB bağlantı
realme Buds Air Neo Alternatifleri Neler?
realme Buds Air Neo'ya alternatif olarak OPPO Enco W31 modeli de değerlendirilebilir.
Kimler realme Buds Air Neo Satın Almalı?
Uygun fiyata kablosuz kulaklık satın almayı düşünenler realme Buds Air Neo modelini inceleyebilirler.
realme Buds Air Neo Teknik Özellikleri
- Sürücüler 13 mm
- Bağlantı Bluetooth 5
- Frekans Aralığı 20Hz – 20kHz
- Duyarlılık -88dB
- Çalma Süresi 17 saat
- Bağlantılar microUSB
- Ağırlık 4.1 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın