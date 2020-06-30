Realme C11 fiyatı ve özellikleri nelerdir? Ekran-gövde oranı dikkat çekici!

Realme C11 bugün tanıtıldı. Helio G35 işlemcisinden güç alacak olan Realme C11, bu işlemciyle piyasaya sunulacak ilk telefon olma özelliğine sahip. İşte kısaca Realme C11 fiyatı ve özellikleri...