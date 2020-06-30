Realme C11 fyatı ve özellikleri nelerdir? Ekran-gövde oranı dikkat çekici!

Realme C11 tanıtımı bugün gerçekleştirildi. Yüksek ekran/gövde oranıyla dikkat çeken C11 hakkında detayları kısaca açıkladık. İşte Realme C11 özellikleri ve fiyatı...
Realme C11 Fiyatı Ne Kadar?
Realme C11, 100 dolar (yaklaşık 685 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında ise henüz bir detay yok.
Realme C11 Özellikleri
- Realme C11, 164.4 x 75.9 x 9.1 mm boyutlarında ve 196 gram ağırlığında.
- Damla çentikli 6.5 inç, 720 x 1560 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekran
- Yüzde 88.7'lik ekran/gövde oranı
- Arka kaplaması plastik
- Mediatek Helio G35 işlemci
- 2GB RAM
- MicroSD kart yuvası
- 5 megapiksel ön kamera
- 13 megapiksel ana kamera (2 megapiksel derinlik sensörü)
- 5.000mAh kapasiteli batarya
- Siyah ve mint yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak.
- Realme UI arayüzü
- Çift kamera sistemi
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