Realme C15 özellikleri nedir, fiyatı ne kadar? Realme C15 tanıtıldı

Realme markası uygun fiyatlı bütçe dostu yeni modeli Realme C15'i Endonezya'da gerçekleştirilen lansmanla tanıttı. C11'den pek farklı olmayacak olan Realme C15; kamera, pil ve bellek tarafında ilk cihazdan ayrılıyor. Peki Realme C15 özellikleri nedir, fiyatı ne kadar?

Realme C15 özellikleri nedir, fiyatı ne kadar? Realme C15 tanıtıldı

Realme, adını daha fazla duyurabilmek ve pazarda genişlemek adına bütçe dostu cihazlar tanıtmaya devam ediyor. Realme markası uygun fiyatlı yeni modeli Realme C15'i tanıttı. C15, hızlı şarj desteği, büyük batarya ve kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Realme C15 özelliklerini ve fiyatını inceleyelim:

REALME C15 ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Günümüzde azalan damla çentikli ekran tasarımla tanıtılan Realme C15, HD+ çözünürlüğünde 6.5 inç LCD ekrana sahip.
  • Gücünü MediaTek Helio G35 işlemcisinden alan cihazda 4GB RAM ve 64 GB dahili hafıza bulunuyor.
  • 13 MP çözünürlüğünde bir ana arka kameraya sahip olan Realme C15, bu kamerayı 8 MP'lik ultra geniş açı, 2 MP'lik makro ve 2 MP'lik derinlik sensörü ile destekliyor.
  • Cihazın önündeki damla çentikte ise 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.
  • 6.000 mAh büyüklüğünde büyük bir bataryaya sahip olan cihaz, bu bataryayı 18W hızlı şarj ile dolduruyor.
  • Mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor.

REALME C15 FİYATI NE KADAR?

  • 3 GB versiyonu için yaklaşık 949 TL+vergiler,
  • 4 GB RAM/64 GB depolamalı versiyonu için yaklaşık 1049 TL+vergiler,
  • 4 GB RAM/128 GB depolamalı versiyonu için de yaklaşık 1189 TL+vergiler

realme ve Vodafone Ortaklığıyla Yeni Eğlence Telefonu C3 Serisi Geliyor

Realme C11 fiyatı ve özellikleri nelerdir? Ekran-gövde oranı dikkat çekici!

100W'ın Bile üzerine Çıkan, Süper Hızlı Şarj Teknolojisi Geliyor

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Gözler Türkiye Kupası final maçında! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda?
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu fırsatı
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Günün En çok Okunanları
iPhone 12 Ne Zaman Çıkacak? Tarih Belli Olmuş Olabilir...
OPPO A Serisi'nin Yeni Modeli A91'i Tanıttı!
Realme C15 özellikleri nedir, fiyatı ne kadar? Realme C15 tanıtıldı
6 Aydır Mücadele Ettiğimiz Koronavirüs Hakkında Bugün Neler Biliyoruz?
Huawei MateBook D Serisi'ne Özel İndirim Fırsatları

 

 