Realme C15 özellikleri nedir, fiyatı ne kadar? Realme C15 tanıtıldı

Realme markası uygun fiyatlı bütçe dostu yeni modeli Realme C15'i Endonezya'da gerçekleştirilen lansmanla tanıttı. C11'den pek farklı olmayacak olan Realme C15; kamera, pil ve bellek tarafında ilk cihazdan ayrılıyor. Peki Realme C15 özellikleri nedir, fiyatı ne kadar?