Realme C15 özellikleri nedir, fiyatı ne kadar? Realme C15 tanıtıldı

Realme, adını daha fazla duyurabilmek ve pazarda genişlemek adına bütçe dostu cihazlar tanıtmaya devam ediyor. Realme markası uygun fiyatlı yeni modeli Realme C15'i tanıttı. C15, hızlı şarj desteği, büyük batarya ve kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Realme C15 özelliklerini ve fiyatını inceleyelim:
REALME C15 ÖZELLİKLERİ NELER?
- Günümüzde azalan damla çentikli ekran tasarımla tanıtılan Realme C15, HD+ çözünürlüğünde 6.5 inç LCD ekrana sahip.
- Gücünü MediaTek Helio G35 işlemcisinden alan cihazda 4GB RAM ve 64 GB dahili hafıza bulunuyor.
- 13 MP çözünürlüğünde bir ana arka kameraya sahip olan Realme C15, bu kamerayı 8 MP'lik ultra geniş açı, 2 MP'lik makro ve 2 MP'lik derinlik sensörü ile destekliyor.
- Cihazın önündeki damla çentikte ise 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.
- 6.000 mAh büyüklüğünde büyük bir bataryaya sahip olan cihaz, bu bataryayı 18W hızlı şarj ile dolduruyor.
- Mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor.
REALME C15 FİYATI NE KADAR?
- 3 GB versiyonu için yaklaşık 949 TL+vergiler,
- 4 GB RAM/64 GB depolamalı versiyonu için yaklaşık 1049 TL+vergiler,
- 4 GB RAM/128 GB depolamalı versiyonu için de yaklaşık 1189 TL+vergiler
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