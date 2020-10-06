realme C3i İnceleme

Akıllı telefon fiyatlarının bir hayli arttığı günümüzde pek çok kişi bütçeye uygun bir akıllı telefon arıyor. Neyse ki bu konuda seçenek oldukça geniş. Özellikle Çin menşeli markaların ülkemize girmesiyle beraber ivme kazanan uygun fiyatlı telefon segmenti, realme'nin yeni modeli C3i ile kuvvetleniyor.
realme C3i, özellikle ilk kez akıllı telefon sahibi olacaklar ve öğrenciler için uygun bir model olabilir. 1899 TL fiyatla bulunabilen realme C3i, böylece bütçeyi yormuyor; sahip olduğu özellikleri ile ihtiyacı karşılıyor.
Güzel bir tasarıma sahip olan realme C3i, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi. 720x1600 piksel çözünürlüğündeki bu ekran sınıfı için gayet iyi bir görüntü sunarken, panelin IPS olmasının da avantajlarını kullanıyor.
Güncel Android 10 işletim sistemine sahip olan telefonun işlemcisi Mediatek Helio G70. 8 çekirdekli olan bu işlemci 2.0 GHz ve 1.7 GHz frekanslarında çalışan çekirdekleriyle beraber günlük kullanıma gayet uygun yapıda. Telefonun RAM kapasitesi 2 GB. Bu kapasite çok yoğun olmayan kullanımlar için yeterli olurken, akıcı bir kullanım elde etmek için aynı anda çok sayıda uygulama çalıştırmamaya özen göstermeniz ve ara ara RAM temizliği yapmanız önemli.
realme C3i'nin depolama alanı 32 GB şeklinde. Bu kapasite giriş seviyesi için uygun ölçüde. Ancak daha fazlasına ihtiyacınız var ise, microSD kart ile depolama alanını kolaylıkla genişletebiliyorsunuz.
realme C3i, pek tabii ki bir performans canavarı ve oyun telefonu değil. Ancak PUBG ve türevi oyunları oynamanız bu telefonla mümkün. Bunun yanında pil ömrü ile ise bir hayli kuvvetli bir model oluyor realme C3i. 5000 mAh kapasitesindeki pit, uzun kullanım sağlayabiliyor. Böylece 30 güne kadar bekleme süresi sunabilen realme C3i, çok rahat 2 günü çıkartabiliyor.
Çift SIM kart desteği ile aynı anda 2 hattını beraber kullanmak isteyenlerin de yardımına koşan realme C3i'nin kameraları ise 3 adet. 2'si arkada, 1'i ise önde yer alan kameralarda yapay zekadan da faydalanılıyor. Ana kamera 12 MP olurken, ikinci kamera ise 2 MP şeklinde derinlik sensörü olarak çalışıyor. Full HD video kaydı yapabilen arka kamera, HDR, panorama ve LED flaşla kuvvetlendirilmiş. realme C3i'nin ön kamerası ise 5 MP şeklinde.
realme C3i ile hem ön hem arka kamera ile güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ancak ışık şartları önemli. Uygun ölçüde ışıklandırma ve gündüz çekimlerinde güzel fotoğraflar çekebilen realme C3i'nin kameraları, ışık şartları düştüğünde ise olumsuz etkileniyor.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek realme C3i, 1899 TL fiyatı ile bütçeye uygun ideal telefonlardan biri oluyor. Eğer uygun fiyata yeni ve güncel bir akıllı telefon sahibi olmak istiyorsanız rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.
CHIP Online Notu: %80
+ Güzel tasarım
+ Sınıfına uygun performans
+ İyi pil ömrü
+ İdeal kamera performansı
- Çift SIM kart desteği
- Düşük ışık performansı
realme C3i Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Mediatek Helio G70
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.7 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 6.5 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720×1600 px
- Bellek (RAM): 2 GB
- Grafik İşlemci: Mali-G52 2EEMC2
- Dahili Depolama: 32 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 12 MP & 2 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Çift SIM Desteği: Var Wi-Fi: 802.11n
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Yok
- Boyutlar: 75 x 164 x 8.95 mm
- Ağırlık: 195 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın