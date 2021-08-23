realme GT Master Edition ve İlk Laptop'ı realme Book'u Tanıttı

realme, dünya çapında 100 milyon akıllı telefon satışına ulaşılmasını kutlamak için, bugün GT serisinde yeni ve çarpıcı iki akıllı telefonun piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Ayrıca realme, markanın kendine özgü tarzında tasarlanmış, ince, 2K ekranlı bir dizüstü bilgisayar olan realme Book ile dizüstü bilgisayar kategorisine ilk kez giriş yaptığını açıkladı. Bu hamle, realme 1+5+T AIoT ekosistemini her zamankinden daha zengin bir ürün paketiyle inşa etmeyi sürdürürken, ileriye doğru atılmış önemli bir adım olarak göze çarpıyor.
"realme kurulduğundan beri, dünya gençliği için gelişmiş ürünler sunma misyonumuzdan asla sapmadık," diyen realme CEO'su ve kurucusu Sky Li, genç nesli, ilham ve mutluluk veren özellikler ve deneyimlerle güçlendirmek için dünya çapındaki 100 milyon realme hayranına daha fazla AIoT ürünü sunacaklarını duyurmaktan heyecan duyduğunu belirtti.
2021 yılının en iyi tasarımlı amiral gemisi realme GT Master Edition Serisi, yıl sonunda Türkiye'ye gelecek
Seyahat etmenin gençlerin hayatındaki öneminden ilham alan realme, GT Master Edition Serisini tasarlaması için ünlü endüstriyel tasarımcı Naoto Fukasawa'nın kapısını çaldı. Ürünleri, aklındaki benzersiz bir tasarım etkisine dayanarak el ile işledi. Telefonun benzersiz şekline ek olarak, bavul yüzeyine benzeyen, kabartmalı bir yapıdaki arka kısmı, akıllı telefon tarihinde vegan deri kullanılarak yapılmış ilk içe doğru eğimli tasarım olmuştur.
realme GT Serisinin amiral gemisi performansını devralan GT Explorer Master Edition, 12 GB'a varan RAM'e sahip Qualcomm Snapdragon 870 işlemci ile donatılırken, GT Master Edition için 8 GB'a varan RAM'e sahip Snapdragon 778G 5G işlemci kullanılmıştır. GT Master Edition Serisi, fiyatı ve kalitesiyle diğer amiral gemisi ürünlere meydan okuyan realme GT'den alınan Vapor Chamber Soğutma Sistemini desteklemektedir. Bu da her iki telefonun zorlu oyun deneyimlerinin kolayca üstesinden gelmesini sağlar.
realme GT Master Edition Serisi, müthiş performansının yanı sıra 32 MP Sony selfie kamerasına sahip. GT Explorer Master Edition ürününde OIS özellikli 50MP Sony IMX766 arka kamera, GT Master Edition'da ise 64MP arka kamera bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, hem portre hem de manzara modunda gece gündüz net ve canlı fotoğraflar çekmekle kalmıyor, aynı zamanda yalnızca profesyonel sokak fotoğrafçılığı için kullanılan DSLR fotoğraf makinelerinde görülen sabit odak ve sokak fotoğrafçılığı filtrelerini sunan ilk sokak fotoğrafçılığı modunun keyfini çıkarabiliyor.
İki telefon da 120 Hz yenileme hızına sahip çarpıcı 120 Hz Samsung AMOLED ekranla canlı bir görsel deneyim sunuyor. 10240 seviyeli parlaklık ayarına ve HDR10+ özelliğini destekleyen 56 derecelik kavisli bir ekrana sahip GT Explorer Master Edition, Dolby Atmos Çift Hoparlör ve Tactile Engine özelliklerini desteklemektedir.
Diğer Bütün Amiral Gemisi Ürünlere Meydan Okuyan realme GT Master Edition Serisi, yıl sonunda Türkiye'de satışa sunulacak.
realme Book: Eşine az rastlanacak bir fiyat aralığında 2K ekran ve gelişmiş performans sunan ilk realme dizüstü bilgisayar
realme'nin ilk dizüstü bilgisayarı olan realme Book, mavi ve gri renk düzeniyle sunulan süper ince 14,9 mm metal gövdeye sahip. Ürünün 14 inçlik 2K ince çerçeveli ekranı, 400 nit maksimum parlaklığı, geleneksel 16:9 ekranlara kıyasla Microsoft Office programlarında daha fazla bilgi gösterebilen 3:2 ekran oranı göze çarpan özellikleri arasında yer alıyor.
11. Nesil Intel®Core işlemciye sahip realme Book, çift fanlı Storm Soğutma Sistemi ile en zorlu oyunların bile kusursuz şekilde çalıştırılmasını sağlar. Ürün, 16 GB'a varan Çift Kanallı LPDDR4x RAM ve 512 GB'a varan PCIe® SSD Depolama özelliklerine sahiptir. Ayrıca 65W Süper Hızlı Şarj teknolojisi ile 11 saate varan pil ömrü sunar.
Bir adet thunderbolt 4/USB 4 bağlantı noktası (yalnızca i5 versiyonda), bir adet 3.5 mm kulaklık bağlantı noktası, bir adet Type-A bağlantı noktası ve bir adet Type C bağlantı noktası bulunmakta olan realme Book ayrıca yeni Wi-Fi 6 teknolojisini de desteklemektedir.
realme Book, DTS HD stereo ses efekti ve çevrimiçi iş ve ders çalışma için mükemmel Çift Mikrofon Gürültü Önleme özelliklerini destekleyen 2 HARMAN hoparlöre sahiptir.
realme'nin "PC Bağlantı" özelliği, kullanıcıların telefonlarını dizüstü bilgisayarlarıyla senkronize etmesine olanak tanıyarak telefonun zengin uygulama içeriğini kolaylıkla kullanmalarına izin verir ve böylece işi ve ders çalışmayı daha da kolay hale getirir. Windows 10 yüklü halde kullanıcılara sunulmaktadır.
realme Book'un, 2'si 1 arada Parmak İzi Güç Düğmeli, 1.3 mm tuş hareket mesafesine sahip üç seviyeli aydınlatmalı bir klavyesi bulunmaktadır.
Halihazırda birçok AIoT ürünü bulunuyor olsa da, realme Book, AloT portföyünü genişletme yönünde atılmış önemli bir adımdır. "Dare to Leap" sloganına sadık kalan realme, daha gelişmiş ürünlerle tümüyle geleceğe odaklanırken, gençler için günlük yaşamı daha da canlı hale getirecek birbirine bağlı cihazlardan oluşan daha geniş, daha zengin bir ekosistem kuruyor.
realme ayrıca ilk dizüstü bilgisayarının Türkiye'de piyasaya sürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
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