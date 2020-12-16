realme Watch İnceleme

Akıllı saat ve akıllı bileklik kategorisinde artık seçenek çok. Aradığınızda üst seviye modeller de bulabiliyorsunuz, bütçeye uygun seçenekler de. Özellik bakımından olduğu kadar tasarım çeşitliliği konusunda da yelpaze bir hayli geniş. realme de bu kervana sonunda katıldı ve ilk akıllı saati realme Watch'u tüketicilerle paylaştı.
Tasarım olarak Apple Watch, Fitbit Versa ve OPPO Watch modellerini andıran realme Watch, buna karşılık ise daha çok bütçe dostu bir model olduğu için plastik yapıya sahip. realme Watch'un fiyatı 379 TL civarında. Bu fiyat kategorisi için, kullanılan malzeme tercihi gayet anlamlı.
realme Watch'un oldukça hafif yapıda olduğunu da söylemek lazım. Saat sadece 31 gram seviyesinde. Böylece saat tercihi hafiflikten yana olan kullanıcıların beğenecekleri bir model olduğu aşikar.
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Saatin silikon kayışları da fazlasıyla rahat. Bunları dilerseniz çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. Öte yandan saat IP68 sertifikası ölçüsünde suya karşı korumalı yapıda tasarlanmış; böylece ellerinizi yıkarken çıkartmanıza gerek yok.
realme Watch'un ekranı 1.4 inç büyüklüğünde. Ancak ekranın altındaki çerçevenin biraz daha ince tutulmuş olması, ekranın daha geniş olmasına izin verebilirdi. Fakat tercih bu yönde olmamış.
IPS LCD panelden oluşan ekranın çözünürlüğü 320x320 piksel şeklinde. Elbette ekrandan çok yüksek beklenti içine girmemek gerekiyor. Açıkçası zaman zaman duyarlılık konusu biraz can sıkıcı olabiliyor. Fakat ekranın Corning Gorilla Glass 3 ile korunması sevindirici bir detay; yani kolay kolay çizilmeyecektir.
Dediğimiz gibi ekran çok büyük değil, ancak bu ekran üzerinde aradığınız hemen her şeye erişebiliyorsunuz. Saatte 12 adet saat arayüzü yer alıyor. Fakat yakında gelecek güncelleme ile bu saat arayüzlerinin sayısı artacak.
Saati şu an için sadece Android telefonlarla eşleştirebiliyorsunuz. Bağlantı kurmak için telefonunuza realme Link uygulamasını yüklemeniz yeterli. Bu uygulama üzerinden kolayca saat fonksiyonlarını kontrol edebiliyor, yönetebiliyorsunuz. Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Gmail, Twitter, TikTok ve YouTube gibi tüm popüler uygulamaların bildirimleri kolunuza düşüyor.
14 farklı spor modu bulunduran saat, kandaki oksijen seviyesini de ölçebiliyor, nabız takibi de yapabiliyor. Elbette telefonunuza gelen çağrıları, SMS'leri ve uygulamalardan gelen bildirimleri de size gösterebiliyor. 14 spor modu içinde; Açık hava koşusu, Kapalı alan koşusu, Açık hava bisiklet, Aerobik kapasite, Masa tenisi, Kapalı alan bisiklet, Yoga, Yürüyüş, Kuvvet antrenmanı, Futbol, Basketbol, Badminton, Eliptik ve Kriket gibi seçenekler yer alıyor. Saatin diğer özellikleri arasında ise; Uyku modu, Meditasyon, Telefonumu bul, Hava durumu tahmini, Su içme hatırlatıcısı, Titreşimli alarm gibi seçenekler mevcut. Saatte GPS desteği ise bulunmuyor, bunun yerine telefonunuzun GPS'ini kullanıyor.
Peki, realme Watch'un pili ne kadar süre gidiyor? Saatin 160 mAh kapasitesinde bir bataryası var. Bu batarya ile ortalama kullanımla yaklaşık 7 güne kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz. Daha ılımlı kullanımda ise bu süre 9 güne kadar uzayabiliyor.
Sonuç
Sonuç olarak realme Watch, uygun fiyata bir akıllı saat arayanlar tarafından tercih edilebilir bir model oluyor. Tasarım olarak çok çekici olmadığı aşikar olsa da, hafif ve kayışların rahat olması güzel artılar arasında. Elbette pratik akıllı saat yetenekleri, 14 spor modu ve ideal pil ömrü ile bu alandaki ihtiyaçları da karşılıyor. İlk model olması ve giriş segmenti kategorisinde bulunması sebebi ile bahsettiğimiz eksik yanlarının olduğu da açık. realme Watch'un fiyatı ise 379 TL civarında.
CHIP Online Notu: %75
+ Hafif ve rahat
+ Aranan akıllı özellikler
+ 14 spor modu
+ İdeal pil ömrü
+ SpO2 ölçümü
+ IP68 su koruması
- iOS desteği yok
- Ekran
realme Watch Alternatifleri Neler?
realme Watch'a alternatif olarak Xiaomi akıllı bilekliklere bakabilir veya eğer akıllı bileklik ile akıllı saat arasındaki seçeneklerden Huawei Fit modelini de değerlendirebilirsiniz. Ancak fiyatı biraz daha pahalı.
Kimler realme Watch Satın Almalı?
realme Watch'u telefonuna gelen bildirimleri görmek, uyku, nabız ve spor takibi yapmak isteyen ve bunlara uygun fiyata erişmeyi tercih edenler tarafından tercih edebilir.
realme Watch Teknik Özellikleri
- Ekran 1.4 inç
- Çözünürlük 320x320 piksel
- Suya Dayanıklılık Var (IP68)
- Batarya 160 mAh
- Sensör 3 eksenli ivmeölçer, nabız sensörü
- Bağlantılar Bluetooth 5.0
- Boyutlar 35 x 11 x 256 mm
- Ağırlık 31 gr.
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