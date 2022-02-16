Realme, Yeni 9 Pro'larını Tanıttı: İşte Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro Plus!

Realme, son derece popüler orta sınıf serisinin zirvesinde yer alan iki yeni telefonu Realme 9 Pro ve Pro Plus'ı duyurdu. Geçtiğimiz yıl sunulan 8 Pro, Realme'nin bulunmadığı ABD dışında, hemen her yerde mevcut olan en uygun fiyatlı telefonların arasında yer alıyordu.
İki yeni 9 Pro telefon, 8 Pro'ya göre büyük yükseltmeler olarak karşımıza çıkıyor. İnce düz kenarları güneş ışığına maruz kaldığında - en azından "gün doğumu mavisi" modelinde - renk değiştiren bir fotokromik katman kullanan kavisli bir arka panelle birleştiren tamamen yeni bir tasarım bizi karşılıyor. Telefonu oldukça güneşli bir günde dışarı çıkardığınızda, birkaç saniye içinde maviden kırmızımsı bir renk tonuna dönüşebiliyor.
9 Pro Plus'ın öne çıkan özelliğinin, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ve geçtiğimiz yıl OnePlus 9 Pro ve Oppo Find X3 Pro gibi bazı amiral gemisi telefonlarında bulunan Sony IMX766 sensörünü kullanan 50 megapiksel birincil kamerası olduğunu söyleyebiliriz. 2.0µm pikselli bu büyük 1/1.56" sensörün performansı Realme'nin yazılımından etkilenecektir ancak genel olarak iyi bir performans beklenebilir. Ana kameralar, 119 derecelik ultra geniş ve makro lens ile destekleniyor. Plus olmayan 9 Pro'nun ana kamerası ise, OIS'ye sahip olmayan ve muhtemelen fiziksel olarak daha küçük olan, henüz isimlendirilmeyen bir 64 megapiksel sensöre sahip.
9 Pro ve 9 Pro Plus arasındaki özellik farkları aslında oldukça sıra dışı çünkü Plus'ın her noktada daha iyi olduğunu söyleyemiyoruz. 9 Pro Plus, 90Hz OLED ekrana, MediaTek Dimensity 920 işlemciye ve 60W hızlı şarj destekli 4.500mAh pile sahipken, 9 Pro ise 120Hz LCD ekrana, Snapdragon 695 işlemciye ve 33W hızlı şarj destekli 5.000mAh pile sahip. 9 Pro Plus'ın ekran içi parmak izi sensörlü OLED ekranı, onu daha üst seviye bir cihaz olarak öne çıkaran özelliği gibi gözüküyor.
Realme, henüz 9 Pro ve 9 Pro Plus için fiyatlandırma bilgisi vermedi ve en azından başlangıçta Hindistan ve Avrupa'da piyasaya sürülmesi bekleniyor...
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