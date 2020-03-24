realme'den 65 yaş Üzeri Vatandaşlara WhatsApp Eğitimi

Dünyanın en genç telefon markası realme, Korona virüsten korunmak amacıyla evden çıkmayan ama çocukları, torunlarıyla haberleşmek isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara, müşteri hizmetleri hattı üzerinden WhatApp kullanımı ile ilgili bilgi ve destek verecek.