Red Dead Redemption 2 HDR Çıkışını Taklit Ediyor

Eurogamer tarafından yapılan testler Red Dead Redemption 2'nin HDR kalitesini test etti.

Red Dead Redemption 2 HDR Çıkışını Taklit Ediyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Yerli Elektronik Ürünler

Oyuncular buraya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Microsoft Gelişimini Sayılarla İfade Ediyor
Trump'tan Casusluk İddialarına "Sert" Açıklama
Çin'in ilk özel roket fırlatımı başarısız oldu
Google Pixel 3 XL "Çentik Doğurdu"
Facebook Hakkınızda Ne Biliyor?

İlginizi çekebilir