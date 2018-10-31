Red Dead Redemption 2 HDR Çıkışını Taklit Ediyor
Eurogamer tarafından yapılan testler Red Dead Redemption 2'nin HDR kalitesini test etti.
Red Dead Redemption 2, şüphesiz sizlere Vahşi Batı'nın tozlu yollarını ve karla kaplı dağlarını gezdiren çarpıcı bir açık dünya macerası. Ancak oyunun HDR desteği oldukça şüpheli görünüyordu ve şimdi neden olduğunu biliyoruz - çünkü gerçek HDR değil.
Eurogamer tarafından yapılan testlere göre, Red Dead Redemption 2'nin HDR'ı, HDR'dan ziyade üst kalite bir SDR olarak render ediliyor. Bu testler için Red Dead'in ekran görüntüleri alındı ve görüntünün lüminesansını haritalamak için özel bir yöntem kullanıldı.
Bu test, Red Dead Redemption 2'nin Xbox One X üzerindeki HDR çıkışına da uygulandığında, çıktıların HDR'den ziyade SDR'ye yükseltildiğini ve ekran görüntülerinin çoğunlukla sarı, turuncu ve gri renkte olduğunu gösterdi.
Tipik olarak yüksek dinamik aralığın (diğer adıyla HDR'ın) ortalama ölçümü 1000 nit'dir. Testlerin sonunda ise Red Dead Redemption 2'nin aslında gerçekten HDR'ı sunmadığı ortaya çıkıyor.
Eurogamer'ın da belirttiği gibi, bu bir oyunun HDR desteği ile sunulacağı vaadinin verilip teslim edilemediği ilk durum değil. Platinum Games, Nier Automata'da oyunun, benzer şekilde, HDR standartına uymamasından dolayı "sahte HDR" uygulamakla suçlanmıştı.
Yavuz Alp Şimşek
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