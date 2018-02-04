Red Dead Redemption 2 İçin Yeni Erteleme!

Rockstar Games, uzun süredir merakla beklenen oyununu bir kez daha erteleyerek bekleyenleri üzdü!

Red Dead Redemption 2 için yeni erteleme!

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Red Dead Redemption 2 İçin Yeni Erteleme!

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