Red Dead Redemption 2 PC Sürümü Çok Yakında Olabilir!
Red Dead Redemption 2 PC sürümü için oyun dosyalarında yeni ipuçları bulundu...
- Levent Öztürk
Red Dead Redemption 2'nin PC'ye geleceğine yönelik giderek daha fazla kanıt ortaya çıkıyor. Rockstar'ın yakın zaman içerisinde bir duyuru yapacağı iddiaları da heyecanı artırıyor.
Bu iddialar, VideoTech UK tarafından GTA Forumlarında yapılan bir yayından geliyor ve Red Dead Redemption 2'nin dosyalarını derin bir şekilde inceleyen ekip, PC'ye ve monitör ayarlarına yönelik pek çok parça bulduklarını söylüyorlar.
Oyun için DX12 (ve DX11) desteğine yönelik referanslar ve doku kalitesi için bir "ultra" detay ayarı gibi parçalar, daha önce de Red Dead Redemption 2 ortak uygulaması içerisinde bulunmuştu. Yeni bulguların farkı ise, bunların ikincil bir uygulama yerine direkt olarak oyunun kodlarından geliyor olması. Çim kalitesi, gölgeler, parçacık ayarları, hareket bulanıklığı ve benzeri çeşitli grafik ayarlarının yan ısıra anti-aliasing (MSAA) ve monitör yenilenme hızına yönelik referanslar bulunmuş durumda.
Direkt olarak oyun dosyalarından ve kodlarından alınan en son ipuçları da göz önünde bulundurulursa, artık bir PC sürümünün çok yakında olduğu tahmin edilebilir. En azından GTA Forumlarındaki konuşmalar bu yönde. Pek çok kişi PC sürümü için duyurunun yapılmasını bekliyor.
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