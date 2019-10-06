Red Dead Redemption 2 PC Sürümü Doğrulandı!
Red Dead Redemption 2 PC sürümü doğrulandı. Üstelik oyun için çok fazla beklememiz de gerekmeyecek. İşte yayın tarihi!
Aylarca süren tahminlerin ve söylentilerin ardından Rockstar, Red Dead Redemption 2 PC sürümünün gerçekten yayınlanacağını doğruladı. Oyunla 5 Kasım tarihinde buluşacağız.
Doğrulama, Rockstar'ın Twitter sayfası üzerinden yapıldı. Duyuruda çok fazla detay bulunmuyor ve tüm bilgimiz, oyunun gerçekten var olduğu ve çok yakın zamanda sunulacağı ile sınırlı.
Red Dead Redemption 2'nin PS4 ve Xbox One'da muazzam bir görsel kaliteye sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir ve PC sürümünde bizi daha da kaliteli grafiklerin beklediğinden emin olabiliriz.
Rockstar'ın internet sitesine göre, PC için Red Dead Redemption 2'yi 9 Ekim tarihinden itibaren Rockstar Games Launcher üzerinden ön sipariş vermek mümkün olacak. Eğer Rockstar Games Launcher'ı 8 Ekim'den önce indirdiyseniz, Grand Theft Auto: San Andreas oyunu da bedava olarak verilecek.
Red Dead Redemption oyunu ilk kez PC'ye gelirken, Rockstar bunu oldukça önemsiyor gibi gözüküyor ve yeni grafik ve teknik güçlendirmeler ile her zamankinden daha iyi gözükeceği kesin. Ayrıca yeni Ödül Avcılığı görevleri, çete saklanma yerleri, silahlar ve daha fazlasını içeren yeni bir hikaye modu içeriği de olabilir.
Ön Siparişler için ödüller
Eğer 22 Ekim tarihinden önce ön sipariş verirseniz, iki bedava oyun seçebileceksiniz: GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A.Noire: The Complete Edition, Max Payne 3: The Complete Edition.
Eğer Rockstar Games Launcher üzerinden ön sipariş verirseniz, Red Dead Redemption 2'nin premium sürümüne bedava yükseltme ve Special ve Ultimate sürümlerde 20$'lık indirimler alabileceksiniz. Ayrıca Rockstar Games Launcher üzerinden ön sipariş ile şu ön-sipariş bonuslarını da elde edeceksiniz: Hikaye Modu için Outlaw Survival Kit, Hikaye Modu İçin War Horse (Savaş Atı), Hikaye Modu İçin Treasure Map (Hazine Haritası), Hikaye Modu İçin Para Bonusu, Red Dead Online için 50 Gold Bar.
PC oyuncuları Red Dead Online'ın online dünyasına da erişim imkanına sahip olacaklar. Belki de en iyi kısmı, PS4 ve Xbox One konsollarının aksine online erişim için ödeme yapmanız gerekmeyecek, yani Red Dead Online PC üzerinde tamamen bedava olacak.
Red Dead Redemption 2 PC, 23 Ekim tarihinde Epic Games Store, Greenman Gaming ve Humble Store'un aralarında bulunduğu diğer online mağazalara da gelecek. Eğer Steam üzerinden satın almak istiyorsanız, daha da fazla beklemeniz gerekecek ve oyun Valve'ın platformuna Aralık ayında gelecek. Ayrıca oyun Google Stadia için de sunulacak.
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