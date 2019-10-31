Red Dead Redemption 2 PC Sürümü Ön İndirmeye Açıldı!
Red Dead Redemption 2'nin PC sürümünü bekliyorsanız, yeni başlayan ön yüklemeyi bir an önce indirmenizde fayda var. Zira boyut oldukça yüksek!
- Levent Öztürk
Yaklaşık bir yıl süren bekleyişin ardından PC hayranları önümüzdeki hafta Red Dead Redemption 2 maceralarına başlayabilecek. Ama Rockstar Games, kendi istemcisi üzerinden oyunu şimdiden, ön yükleme adı altında indirmenize izin veriyor; oynayamayacak olsanız bile.. İndirilen dosyaların 109GB büyüklüğünde olduğu düşünülürse, önceden indirmek mantıklı görünüyor.
Ayrıca oyun yayınlandığında boyutun bundan çok daha yüksek olma ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Rockstar'ın kısa süre önce sunduğu sistem gereksinimleri, oyunun 150GB alana ihtiyaç duyacağını belirtiyordu.
Oyunun Rockstar Games Launcher üzerinde 5 Kasım tarihinde yayımlanması bekleniyor ve Epic Games Store da aynı tarihte oyuna ulaşacak. Ancak Epic Games üzerinde ön yükleme henüz mümkün değil. Steam üzerinde ise kesin yayım tarihi duyurulmadı ama Aralık ayından bahsediliyor.
PC sürümünün daha büyük olan bu boyutunun konsol sürümlerine göre edindiği avantajlardan kaynaklandığı söylenebilir. PC sürümünde yeni tek kişilik içerikler, 4K dokular ve genel olarak geliştirilmiş grafikler bulunuyor.
Oyunun ön siparişleri Rockstar Games Launcher, Epic Games Store ve diğer üçüncü parti dijital mağazalardan yapılabiliyor ve her birinde farklı bonuslar bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın