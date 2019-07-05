Red Dead Redemption 2 PC'ye Gelecek mi?
Red Dead Redemption 2, PC'ye gelecek mi? Ortaya çıkan son ipuçları, bu soruya adeta cevap veriyor!
- Levent Öztürk
Rockstar Games'in açık dünya western oyunu Red Dead Redemption 2 geçtiğimiz yıl eleştirmenlerden oldukça iyi puan almıştı ancak şimdiye kadar sadece PS4 ve Xbox One için yayınlanmıştı. Bu da akıllara hemen, her iyi eleştiri alan oyunda olduğu gibi, Red Dead Redemption 2'nin PC'lere sunulup sunulmayacağı sorusunu getiriyor.
Geçtiğimiz yıldan beri Red Dead Redemption 2'nin PC'ye geleceğine yönelik söylentiler bulunuyordu ancak bir PC yayımının yapılmasına yönelik hiçbir sağlam bilgi ortaya çıkmadı. Yine de ipuçları birikmeye başlıyor ve en son ipucu, Rockstar Games'in Social Club kaynak kodunda gözüküyor.
Twitter kullanıcısı JakoMako51 tarafından fark edilen (PCGamer aracılığıyla) Social Club kaynak kodu satırında "RDR2_PC_Accomplishments" yazısı gözüküyor.
Bu sadece tek bir kod satırı olabilir ancak daha önceki PC söylentileri ile birleştirildiğinde Red Dead Redemption 2'nin PC'ye gelme yolunda olduğunu düşündürüyor. Sonuç olarak Rockstar Games'in GTA 5'i PC'ye taşıması oyunun yayımından sonra bir yıla yakın zaman aldı ve Red Dead Redemption 2'nin de benzer bir süre alacağı tahmin edilebilir.
Bütün işaretler Red Dead Redemption 2'nin PC'ye geleceğini gösteriyor olsa da, halen tam bir tarih; hatta kesinleşmiş bir karar söz konusu değil.
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