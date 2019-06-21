Red Dead Redemption 2 Şimdi de Albümle Geliyor
Red Dead Redemption 2 hayranları için, kesinlikle çok mutlu olacakları büyük bir sürpriz geliyor!
- Levent Öztürk
Red Dead Redemption 2'nin yayımının aylar sonrasında Rockstar, Western oyununun müziklerini de hayranlarına sunmaya hazır. Lakeshore Records'un resmi albümü 12 Temmuz tarihinde dijital akış hizmetlerine ulaşacak ve oyunu oynayanların tahmin edebileceği gibi hatırı sayılır miktarda yıldızı barındıracak.
Bob Dylan, Peter Gabriel, U2 ve daha pek çok isimle beraber çalışmış olan Daniel Lanois tarafından hazırlanan albüm, Lanois'nin yanı sıra D'Angelo, Rocco DeLuca, Rhihannon Giddens, Josh Homme ve Willie Nelson'ın müziklerini de içeriyor.
Şu anda albümden iki şarkıyı (Lanois'ten "Table Top" ve DeLuca'dan "Crash of Worlds") bazı dijital akış hizmetlerinde dinlemek mümkün. Açık dünya kovboy macerasını oynamadıysanız albümü dinlemeyi düşünmüyor olabilirsiniz ancak pek çok oyun albümünün aksine, bu albümü oyunu oynamasanız bile dinlerken keyif alacağını garanti ediyoruz.
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