Red Dead Redemption 2 Sürümleri Açıklandı
Red Dead Redemtion 2 heyecanı artarken, oyunun özel sürümleri ve (içinde oyun olmayan) koleksiyon kutusu hakkında detaylar açıklandı!
Red Dead Redemption 2'nin, sonbahar aylarının en beklenen ve en büyük oyunlarından biri olduğu kesin. Hatta bu durum o kadar net ki, normalde Kasım ayında piyasada olması gereken yan ürünler Ekim ayına, Red Dead Redemption 2'nin ayın 26'sındaki yayınının öncesine çekildi. Geliştirici/dağıtımcı Rockstar Games, E3 öncesi heyecan tetikleme harekatına başlamış durumda ve oyunun özel sürüm, ultimate sürüm ve koleksiyon kutusu (collectors set) hakkında detayları vermeye başladı.
Oyunun her bir sürümü ayrı özel bonuslara sahip olacak. Ancak oyunu erken sipariş eden herkes, sürüm farkı olmaksızın demir-grisi Ardennes War Horse (orijinal oyunun ön sipariş bonusu) ve Outlaw Survival Kit bonuslarını alacak. Bunların ikincisi, Rockstar blog yazısına göre, can iyileştiren eşyalar, yavaş çekim hedefleme sağlayan Dead Eye ve benzeri oyun içi tüketilebilir eşyalar sunuyor. Eğer dijital ön sipariş seçeneğini tercih ederseniz, hangi sürümü seçtiğinize göre, GTA Online banka hesabınıza 500.000$ ve 2.000.000$ arasında bir miktar para eklenecek.
Red Dead Redemption 2'nin özel sürümü (79.99 dolar), ters renkli bir at, hasar ve farkındalık için güçlendiriciler, yeni bir giysi seçeneği ve bazı silahlara erken erişim gibi oyun içi avantajlar sunuyor. Fiziksel olarak da Koleksiyon Kutusu'ndan yırtılamaz harita kazanıyorsunuz.
Ultimate sürümü (99.99 dolar), özel sürümün hikaye modu eklerinin tamamının yanı sıra online oyun için de bazı ek ürünler sunuyor. Bunların arasında farklı renkli bir at ve bununla eşleşen bir eyer, kişiselleştirilebilir kamp teması, silahlar ve online seviye 25'e hızlı bir sıçrayış bulunuyor. Ayrıca diğer sürümlerin çelik kitap kutusu ve hazine haritalarını da ediniyorsunuz.
Koleksiyon Kutusu (99.99 dolar)ise Dead West kostümünüzü tamamlamak için ihtiyacınız olabilecek her şeyi barındırıyor. Bir para kutusu, metal bir para, oyun kartları, yapboz bulmacası, iğne seti, bandana ve "yırtılamaz" kağıttan yapılmış bir harita. Ayrıca oyun içi satıcıların kataloğunun 150 sayfalık bir sürümü ve oyun içerisinde bulunan bir düzine koleksiyon kartı da bu sürüme eklenmiş durumda.
Koleksiyon kutusunun içermediği şey ise, oyunun dijital veya fiziksel bir kopyası. Yani bu kutuyu satın aldığınızda, yanında oyun olmayacak. Electronic Arts (ve diğer bazı firmalar) bunu daha önce de denemiş ve oyundan ayrı olarak satılan pahalı kutu setleri sunmuşlardı.
Levent Öztürk
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