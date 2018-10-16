Red Dead Redemption 2'den 65 Saatlik Macera

Son dönemin hiç kuşkusuz en fazla heyecan uyandıran oyunu Red Dead Redemption 2, büyüklüğü ve arkasındaki emekle gerçek bir efsane olabilir!

Red Dead Redemption 2 Destansı Bir Macera

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