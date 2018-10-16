Red Dead Redemption 2'den 65 Saatlik Macera
Son dönemin hiç kuşkusuz en fazla heyecan uyandıran oyunu Red Dead Redemption 2, büyüklüğü ve arkasındaki emekle gerçek bir efsane olabilir!
Red Dead Redemption 2 oldukça uzun soluklu bir oyun, öyle ki Rockstar Games'in kurucu ortağı Dan Houser, oyuncuların oyunu tamamlamasının ortalama olarak 65 saati bulacağını tahmin ediyor. Bu bilgi ise Houser'ın yaklaşan vahşi batı oyununu değerlendiği bir makaleden geliyor.
Oyunun uzunluğu oyuncunun becerisine bağlı olarak elbette değişecektir. Ancak 300.000 animasyon, 500.000 satır diyalog ve 1.200 kişilik bir ekiple yapılan hareket yakalama çalışmasının sonucu her ne kadar yetenekli bir oyuncu olsanız da bu macerayı epeyce uzun bir süre yaşayacağınız anlamına geliyor.
Houser, Rockstar'ın "New York'taki (sayı bakımından) aktörlerin en büyük işvereni" olduğunu iddia etti, hem de açık ara!
Peki tüm bunları bir PlayStation 4 veya Xbox One oyununa çevirmek nasıl mümkün dersiniz? Akılalmaz iş programı, haftada 100 saatlik çalışma öngörüyordu. Tüm bunlar benzer acımasız çalışma programı yüzünden önceki Red Dead oyununun eleştirilmesine rağmen gerçekleşti.
Red Dead Redemption 3'ün olma ihtimali var mı sorusuna ise Rockstar, bunun Red Dead Redemption 2 iyi satış rakamlarına ulaşması ve başka ilginç hikayelerinin olması ile gerçekleşebileceği yanıtını veriyor.
Yavuz Alp Şimşek
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