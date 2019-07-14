Red Dead Redemption 2'den PC Müjdesi!
Red Dead Redemption 2'nin, DX12 desteği ile birlikte PCye gelmesine yönelik güçlü ipuçları ortaya çıktı!
- Levent Öztürk
Red Dead Redemption 2'nin, muhtemelen DX12 desteği ile beraber PC'lere geleceği hakkında yeni ipuçları var. Bu ipuçları, oyuna eşlik eden mobil uygulama RDR2: Companion'da bulunan kodlardan geliyor. Red Dead Redemption 2'nin PC sürümüne dair ilk ipuçları yaklaşık dokuz ay önce, aynı uygulamada bulunmuştu ve veri madencileri, Oculus VR başlığı, PC ve grafik kalitesi ayarlarına yönelik referanslara rastlamışlardı.
Şimdi ise GTA forumlarının "rollschuh2282" adını kullanan bir üyesi tarafından uygulamada bulunan yeni ipuçları, DSO Gaming tarafından yayınlandı.
Bu keşiflerin büyük bir kısmı, ilk bakışta GTA V'ten kalan parçalar gibi gözüküyor. Ama yazıya katılan moderatör "Spider-Vice" burada, daha önce bulunanlardan farklı olan bazı ilginç bulguların olduğunu söyledi ve daha önce fark edilen seçeneklerin bazıları artık gözükmüyor.
Yeni bulguların arasında Direct X Feature Set 12_1'e referans bulunuyor ve bu da Red Dead Redemption 2'nin DX12 desteğine işaret ediyor. Ayrıca grafik seçenekleri arasında, GTA V'in aksine, 'ultra' detay seviyesi otomatik ayarı da bulunuyor. Bu da oyunun PC sürümünün görsellerinin, konsol sürümlerine göre çok daha güzel olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, bir kez daha GTA V'ten farklı olarak, grafik seçeneklerinin kayan çubuklar olması gibi bazı daha küçük parçalar da bulunuyor.
Tabii ki resmi bir açıklamaya kadar bütün bunlara şüphe ile yaklaşmakta fayda var ancak RDR 2'nin PC'ye aktarılmasına yönelik ipuçları giderek birikiyor. Temmuz'un başlarındaki daha önceki bir sızıntı da, bütün bu ipuçlarını destekler bir şekilde Rockstar Games' Social Club kaynak kodunda "RDR2_PC_Accomplishments" varlığını bulmuştu.
Ancak oyunun gerçekten PC'ye geleceğinin doğru olduğunu varsaysak bile, bunun için ne kadar beklememiz gerektiği konusunda hiçbir fikrimiz bulunmuyor.
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