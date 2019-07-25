RED Hydrogen Two, Sinema Kamerasıyla Geliyor
RED, Hydrogen Two akıllı telefonunu ve sinema sınıfı kamera modülünü duyurdu.
- Ercan Uğurlu
Görüntüleme alanında uzman olarak bilinen RED, daha önce Hydrogen One isimli bir akıllı telefon üretmiş ve geç de olsa bunu kullanıma sunmuştu. Şimdi ise şirketten yeni bir telefonun hazırlığı içinde olduğu bilgisi geldi.
Geçtiğimiz sene holografik görüntüleri de kaydedebilen akıllı telefonu Hydrogen One ile isminden bahsettiren RED, şimdi ise yeni bir model peşinde. Yeni telefon Hydrogen Two adıyla gelecek ve yanında Komodo adı verilen yeni kamera modülünü de getirecek.
RED Hydrogen Two hakkında henüz herhangi bir teknik özellik bilgisi yok. Ancak selef model Hydrogen One'ın Snapdragon 835 ile çalıştığı ve bununla o dönemin akıllı telefonları arasında rekabette geride kalması, sanıyoruz ki RED markasını bu konuda bir şeyler yapmaya ikna etmiştir. Muhtemelen RED Hydrogen Two'da en güncel işlemci yer alacak.
Öte yandan şimdilik Komodo kod adıyla bilinen bir sinema kamera modülü üzerinde de çalışan RED, bu modülü yalnızca Hydrogen Two modeline özel hazırlamayacak. Hydrogen One sahipleri de bu yeni kamera modülünü kullanabilecekler.
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