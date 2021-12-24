Redington Türkiye'den Bir İlk

21. yüzyılda yaşamın temel bileşenlerinden biri hâline gelen dijital dönüşüm, bireysel kullanıcılar ve kurumlar için farklı tehditleri de beraberinde getiriyor. Bu tehditlerin başında ise fidye yazılım (Ransomware) saldırıları geliyor. Fidye yazılım saldırıları kurumsal bilgilerin çalınması yoluyla şirketlerin maddi zarara ve kurumsal imaj kaybına uğramasına sebep oluyor.
Fidye saldırılarının sıklığı giderek artıyor
Bilgisayar korsanlığı gibi konularda uzmanlaşan bir sigorta şirketi olan Hiscox'un yayınladığı bir rapora göre, 2017 yılında yaşanan ve yüzlerce işletmenin ciddi veri kayıplarına uğramasına yol açan "WannaCry" fidye yazılım saldırısında zarar gören firmaların %50'sinin bu konuyla alakalı herhangi bir hazırlığı bulunmamaktaydı. Bu firmaların %32'si 5 günden fazla verilerine erişemedi ve %20'si para ödemesine rağmen datalarını geri alamadı. Hiscox'un 2021 raporundan yola çıkarak, daha fazla firmanın saldırıya uğradığını, saldırıların sıklığının artığını, firmaların BT bütçelerindeki siber çözümlere ayırdığı bütçenin yükseldiğini ve fidye yazılımı çözümlerinin daha ön plana geldiğini görüyoruz. Araştırma şirketi Gartner'ın 2021 "Veri Yedekleme ve Kurtarma" raporuna göre 2025'e geldiğimizde BT organizasyonlarının en az %75'i bir ve birden fazla saldırıyla yüzleşecek.
Fidye yazılımı çözümleri KOBİ'ler için büyük önem taşıyor
Fidye yazılım saldırıları sonucu oluşabilecek büyük miktardaki veri kaybı, siber saldırganların kurumlardan fidye talep ettiği bir süreç ortaya çıkartıyor. Bu nedenle hem maddi hem de kurumsal marka kimliği açısından ciddi zararlara uğramamak için fidye yazılımlarından korunmayı sağlayacak önlemler almak gerekiyor. Bu riskle savaşmanın tek etkili yöntemi, önemli verileri yedeklemek ve bu yedeğin güvenli bir ortamda bulunmasını sağlamak. Özellikle de fidye saldırıları karşısında ayakta kalma mücadelesi veren küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından bu işlem büyük önem taşır. Verileri dağıtık yapıda kullanan birçok şirket, farklı yerlerde bulunan verileri yedekleyebilmek için farklı yedekleme çözümleriyle uğraşmak zorunda kalabiliyor ve bu yöntem verimsizlikle beraber ek maliyetleri de beraberinde getiriyor.
KOBİ'ler için yenilikçi bir fidye yazılım çözümü SafeHouse
Giderek artan fidye yazılımı tehdidine karşı kurumları korumak amacıyla harekete geçen Redington Türkiye ekibi, alanında ilk, kullanıma hazır tak-çalıştır fidye yazılım çözümü Redington SafeHouse'u geliştirerek hizmete sundu. Dijital sermayenin güvende tutulmasını ve verilerin kesintisiz korunmasını sağlayan SafeHouse, Veritas, Trend Micro ve Supermicro ürünlerinin bir araya getirilmesiyle geliştirildi.
Trend Micro Deep Security ile veriler, yedeklerinin saklandığı sunucu ile kurumun ortamında bulunan sanal ve fiziksel sunucularda korunuyor. Trend Micro çözümü güvenlik açıklarını tespit ederek çözüm önerileri sunarken, Veritas Backup Exec çözümü, basit, güvenilir ve kesintisiz bir yedekleme sistemine sahip olunmasını sağlıyor. Supermicro'nun X12 sunucuları üzerine kurulan, 3. Nesil Intel® Xeon® Ölçeklenebilir işlemciler ile 3. Nesil AMD EPYC™ işlemci performansından aldığı güç ve sektör lideri güvenilirlik özellikleri ile öne çıkan A+ sunucuların desteklediği bu yazılımlarla, fidye yazılımlarına karşı koruma, hızlı, verimli yedekleme ve kurtarma hizmetleri sunuluyor. Optimize edilmiş depolama, akıllı veri tekilleştirme ile sağlanıyor. Bu sayede işletmeler ister sanal ister fiziksel ya da çoklu bulut ortamında olsun, her türlü verilerini SafeHouse ile koruyabiliyorlar.
Fiyat, performans ve güvenlik kriterlerini bir arada sağlıyor
Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, "Bir BT pazaryeri olarak kendini konumlayan Spicework'ün verilerine göre, ortalama bir organizasyon 4 adet yedekleme yazılımı kullanıyor. SafeHouse'un içinde yer alan Veritas Backup Exec çözümü ile bunun önüne geçip maliyet ve operasyon avantajı yaratmayı hedefliyoruz. Bu yedekleme yazılımı ile fiziksel, sanal, bulut ortamlarını yedeklemek ve alınan yedeklerin tek bir ekrandan yönetilmesi mümkün oluyor. Fidye Yazılım tehdidine karşı fiyat, performans ve güvenlik kriterlerini bir arada sağlayan SafeHouse çözümünü Türkiye'deki kurumların hizmetine sunuyoruz" dedi.
Veritas Türkiye Ülke Müdürü Hilmi Güneş, "Fidye yazılım saldırıları tüm sektörler için ciddi bir tehdit. Siber saldırıların çoğunluğunu oluşturan fidye yazılımları, son dönemde Türk şirketlerin de büyük maddi kayıplar yaşamasına neden oluyor. Özellikle güvenlik konusunda kaynakları sınırlı olan küçük ve orta işletmeler bu saldırılar karşısında çok zor durumda kalabiliyor. KOBİ'leri hedefleyen fidye yazılım çözümü SafeHouse, bu bağlamda sektör için çok önemli bir ürün. Biz de Veritas olarak Backup Exec çözümümüz ile SafeHouse'un parçası olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Sanal ve fiziksel ortamları koruma konusundaki entegre kullanımı ve yedekleme/felaket kurtarma prosedürlerindeki kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan yedekleme çözümümüz Backup Exec, işletmelerin basit, güvenilir ve kesintisiz bir yedekleme sistemine sahip olmasını sağlıyor. Alanında ilk olan SafeHouse, Veritas Backup Exec ile daha güçlü ve eminim yaygınlığı arttıkça sektör için değeri daha da anlaşılacak" şeklinde konuştu.
Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, "SafeHouse, birçok açıdan ilkleri barındıran bir çözüm. Tak-çalıştır özelliği ile kullanıma hazır bu ürün, birden fazla güvenlik özelliğini tek bir çatı altında topluyor. SafeHouse'da Trend Micro Deep Security yazılımımızın tercih edilmesi bizim açımızdan altını çizmemiz gereken bir durum. Ürün bu sayede, en son küresel tehdit bilgilerinden yararlanarak saldırılara karşı tam zamanında koruma sağlıyor. Trend Micro olarak, fidye yazılım saldırılarına karşı KOBİ'lerin her ortamda verilerini korumaya alabilecekleri bu yenilikçi çözümün bir parçası olmak bizi son derece memnun ediyor" şeklinde konuştu.
Supermicro EMEA Genel Müdürü Vik Malyala, "Supermicro'nun 3. Nesil Intel® Xeon® Ölçeklenebilir işlemcileri ile 3. Nesil AMD EPYC™ işlemci performansından güç alan ve endüstri lideri güvenilirlik özellikleri ile öne çıkan A+ sunucuları, Redington tarafından yeni fidye yazılım çözümü SafeHouse için seçildi. Fidye yazılım tehditlerine karşı KOBİ'lerin güvenlik konusunda yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmek ve bu dinamik pazarı desteklemek için Redington ile iş birliği yapmaktan son derece memnunuz" şeklinde konuştu.
SafeHouse'a erişmek son derece kolay
KOBİ'ler SafeHouse çözümünden yararlanabilmek için redington.com.tr 'de yer alan ürün sayfasını ziyaret edebilir, buradan kolayca başvuru yaparak demo talep edebilir ya da safehouse@redington.com.tr adresine e-posta gönderebilirler. Redington Türkiye'nin uzman ekibi talep gönderen işletmeler ile en kısa sürede iletişime geçiyor ve şirketin yetkili bir iş ortağı ile işletmeye özel fidye yazılım çözümünü oluşturuluyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın