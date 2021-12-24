Redington Türkiye'den Bir İlk

Redington Türkiye, fidye yazılım saldırılarına karşı fiyat, performans ve güvenlik kriterlerini bir arada sağlayan yeni fidye yazılım ürünü SafeHouse'u Türkiye'deki KOBİ'lerin hizmetine sundu.

Redington Türkiye'den Bir İlk

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