Redmi, 48MP Kamerayla 10 Ocak'ta Gelebilir
Xiaomi'nin bir alt markasına dönüşen Redmi, haftaya yeni bir telefon tanıtacak!
Xiaomi'nin giriş seviyesi serisi Redmi, yeni bir kimliğe bürünüyor. Çinli teknoloji firması, bugün yaptığı duyuruyla Redmi'nin Xiaomi'nin bir alt markası haline geleceğini söyledi.
Firma, Çince web sitesinde 10 Ocak'ta yapacağı bir etkinliğin de tanıtımını paylaştı. Görsele bakarak etkinlikte ne duyurulacağını söylemek zor ancak Redmi logosunun gölgesinde 4800 sayısını görüyoruz. Bu sayı, bazı söylentilere göre Xiaomi'nin 48 megapiksel kameralı bir telefon tanıtabileceğini söylüyor.
Xiamoi'nin başkanı Lin Bin, Aralık 2018'de 48 MP'lik bir telefon üretmeyi planladıklarını, bu telefonu Ocak 2019'da piyasaya sürebileceklerini söylemişti. Yani tanıtım görselindeki gölge, gerçekten de megapiksel sayısını gösteriyor olabilir. Sayının pil kapasitesinden ipucu veriyor olma ihtimali de var. Redmi serisi, yüksek pil kapasiteleriyle tanınıyorlar. Örneğin Redmi Note 5, 4.000mAh pil ile gelirken Redmi 3S Prime'da 3.100mAh kapasiteli bir pil kullanılıyor.
Tüm detayları öğrenebilmek için önümüzdeki hafta yapılacak resmi duyuruyu beklememiz gerekecek.
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