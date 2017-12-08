Redmi 5 ve Redmi 5 Plus Tanıtıldı!
Xiaomi, merakla beklenen telefonlarını resmi olarak tanıttı, tüm özelliklerini açıkladı! İşte Redmi 5 ve Redmi 5 Plus...
Xiaomi, birkaç gün önce kısaca gösterdiği Redmi 5 ve Redmi 5 Plus'ı sonunda tanıttı ve telefonlar hakkındaki tüm detayları paylaştı. Resimde de görebileceğiniz üzere telefon, sade bir tasarıma sahip. Bu sene popüler hale gelen 18:9 ekran oranını kullanan telefonlar, şu teknik özelliklerle geliyorlar:
Redmi 5
- 5,7 inç 18:9 ekran, 1440x720 çözünürlük
- Qualcomm Snapdragon 450 işlemci
- 2GB RAM 16GB depolama veya 3GB RAM ve 32GB depolama
- 12MP arka kamera, 5MP ön kamera
- 3.300mAh pil
- micro USB
Redmi 5 Plus
- 5,99 inç 18:9 ekran, 2160x1080 çözünürlük
- Qualcomm Snapdragon 625 işlemci
- 3GB RAM ve 32GB depolama veya 4GB RAM ve 64GB depolama
- 4.000mAh pil
- micro USB
Telefonların şimdilik sadece Asya'da satılacağını muhtemelen tahmin ediyorsunuz. Redmi 5'in 2GB'lık modelinin fiyatı 120 dolar olarak belirlenirken, 3GB RAM'e sahip modelinin fiyatı 135 dolar olarak belirlenmiş. Redmi 5 Plus'ın 3GB RAM'e sahip modelinin fiyatı 150 dolar iken 4GB RAM'e sahip modeli 200 dolara satılacak. Çin'de yaşayanlar, telefonu 12 Aralık'tan itibaren sipariş edebilecekler.
Zeynel A. Öztürk
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