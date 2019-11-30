Redmi K30 Sony IMX686 İmaj Sensörüyle Gelebilir!

Xiaomi'nin merakla beklenen telefonlarından biri olan Redmi K30'un çıkışına sadece birkaç hafta kala telefon hakkında yeni bilgiler geldi.
Redmi K30, "çift mod 5G" destekli ilk orta seviye Xiaomi telefonu olacak. Çin'de 10 Aralık'ta tanıtılması planlanan telefon, 2020'nin başlarında satışa sunulacak. Yeni sızıntılardan biri, Lu Weibing tarafından Çince sosyal ağ Weibo'da paylaşıldı. Paylaşıma göre cihaz, "dünyanın ilk yüksek çözünürlüklü imaj sensörü" ile gelecek. Xiaomi daha önce 108MP sensörünü göstermişti, bu yüzden bahsedilen şey megapiksel sayısı olmayabilir.
Bu sensör, muhtemelen Sony IMX686 imaj sensörü olacak. Sony, Weibo'da paylaştığı örnek fotoğraflar dışında bu sensörden pek bahsetmedi.
Diğer sızıntılar, telefonun Snapdragon 735 işlemci ile (Qualcomm'un ilk orta seviye 5G yonga seti) geleceğini söylüyor. Redmi K30, ön kameralar için çift delikli bir ön yüz ile gelecek ve uzun bir tasarıma sahip olacak. Telefonun LCD ekranının ilginç bir biçimde 120Hz tazeleme oranı sunması bekleniyor.
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