Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196.7 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
SORUŞTURMAYA KARAR VERİLMİŞTİ
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle Rekabet Kurulu tarafından soruşturma yürütülmüştü.
Rekabet Kurulu, Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" karanına vardı.
Kurul Google'a 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAVUNMA VERMİŞTİ
Rekabet Kurulu soruşturmada 4 Kasım'da ABD'li teknoloji devinin sözlü savunması aldı. Online video konferans yoluyla yapılan toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü. Sözlü savunma toplantısında Google, "Google'da yapılan sorguların yalnızca yüzde 16'sında metin reklamları gösteriliyor. Üstelik bu oran gittikçe de azalıyor" ifadelerini kullandı.
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