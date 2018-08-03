Rekabet Kurulu, Google'a Soruşturma Açtı!
Rekabet Kurulu, "aramadaki hakimiyetini kötüye kullandığı" iddiasıyla Google'a soruşturma açtı!
Rekabet Kurumu'nun Google'a "çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı" iddiasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı.
Soruşturmanın sebepleri tam olarak bilinmese de sorunun "arama" ile ilgili olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla soruşturma, arama sonuçlarında gösterilen sonuçların sıralamasıyla ilgili olabilir. Gelen bilgilere göre Google'ın genel arama pazarındaki hakimiyetini kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Böylece Google'ın 4054 sayılı kanunun altıncı maddesini ihlal edip etmediğini tespit etmek üzere soruşturma açıldı.
Google'a geçtiğimiz günlerde AB tarafından 5 milyar dolarlık rekor bir ceza kesilmişti. Bu cezanın nedeni, firmanın Android'deki hakim konumunu kötüye kullandığı idi.
Zeynel A. Öztürk
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