Reklam Engelleme Yazılımları Zor Durumda
Anti-reklam engelleme şirketi Admiral, reklam engelleme uygulamalarına büyük darbe vurdu!
Son birkaç gün içerisinde, reklam engelleme yazılımlarının hangi URL'leri engellemeleri gerektiğini anlamak için kaynak aldığı EasyList'in Github'daki veri deposu kaldırıldı. Bir EasyList çalışanı DMCA kaldırma isteği üzerine depoda bulunan 'functionalclam.com' komut satırını sildi.
Buradan ortaya çıkan asıl sorun şu; DMCA gerçekten alan isimlerini kapsıyor mu? Eğer bu doğruysa reklam engelleme şirketlerinin başı dertte, çünkü kaynak aldıkları URL listeleri DMCA kaldırma isteği ile silinebilir. ABD Telif Hakkı Ofisi'ne göre yasal alan isimlerini kapsamıyor: "Telif hakkı yasası alan adlarını korumaz. Alan adı sistem yönetiminin sorumluluğunu üstlenen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Atanmış İsimler ve Numaralar İnternet Kurumu (ICANN), alan adlarının akredite edilmiş kayıtlarla atanmasını yönetir. "
Bahsi geçen linkin kaldırılmasına sebep olan ve bir anti-reklam engelleme şirketi olan Admiral'e göre alan adı, DMCA telif hakkı erişim kontrol platformunun bir parçası. Şirket yaptığı açıklamada EasyList, Adblock Plus ve diğer reklam engelleme şirketleri ile birlikte çalışarak buna benzer sorunlara karşı savaşa devam edeceğini söyledi.
Linki kaldıran EasyList çalışanı şunları söyledi: "EasyList deposunun bütün olarak tehlikeye girmesini engellemek için başka şansımız yoktu. Eğer reklam engelleme uyarı ve önleme ağırlayıcısından istek gelirse, DMCA isteği olması gerekmeden linkleri EasyList'ten kaldırırız. Eğer sadece EasyList'in reklam engelleme kabiliyetini engellemek için DMCA kaldırma istekleri olursa buna karşı da itiraz etmeye hazırız."
Bu konuda saygın bir konuma sahip Electronic Frontier Foundation, EasyList'e yasal konularda yardım edebileceğini söyledi ve projenin yardıma ihtiyacı olursa yanlarında olduğunun altını çizdi.
Ali Ruhi Öztürk
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