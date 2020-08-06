Reklamcılar Hakkınızda Neler Biliyor? Cevabı Bu Chrome Eklentisi ile Bulun!

Chrome için geliştirilen yeni bir eklenti, size gösterilen reklamların kişiselleştirilmesi için hangi tür kullanıcı verilerinin kullanıldığını gösterecek.
Ads Transparency Spotlight eklentisi, belirli bir kullanıcının isteklerine ve ihtiyaçlarına göre hedeflenen reklam kampanyalarının arkasındaki mekanizmalara ışık tutmayı amaçlıyor. Yeni eklenti, bulunduğunuz sayfadaki reklamların arkasında hangi firmaların bulunduğunu, bu reklamların tam olarak hangi bilgilerinize (örneğin yaş, cinsiyet, konum, ilgi alanları) dayandığını ortaya çıkarıyor.
Eklenti, bilgileri Ad Disclosure Schema API'dan alıyor. Ancak tüm reklamcılar bu API'yı kullanmadığından, eklentinin şu an verdiği bilgiler kısıtlı. Google, yakın gelecekte bu sistemin daha yaygın hale geleceğinden umutlu.
Ads Transparency Spotlight eklentisinin alfa sürümü, Chrome Web Mağazası üzerinden indirilebiliyor.
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