Reklamcılar Hakkınızda Neler Biliyor? Cevabı Bu Chrome Eklentisi ile Bulun!

Web sitelerinde dolaşırken görünen reklamları hangi firma gösteriyor, reklam verenler hakkınızda neler biliyor? Bu yeni Chrome eklentisi hepsini gösteriyor (ya da gösterecek)...