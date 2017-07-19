Remix OS, Yolun Sonuna Geldi!

Android'i PC'lere taşıyan yeni işletim sistemi Remix OS, firmanın yeni kararının kurbanı oldu!

Remix OS, Yolun Sonuna Geldi!

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