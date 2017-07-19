Remix OS, Yolun Sonuna Geldi!
Android'i PC'lere taşıyan yeni işletim sistemi Remix OS, firmanın yeni kararının kurbanı oldu!
Android tabanlı PC işletim sistemi Remix OS yalnızca bir sene önce Android Marshmallow'u temel alan 3.0 güncellemesini almıştı. Jide Technology kısa bir süre sonra Android 7.0 Nougat'ı esas alan "geliştirici önizleme" sürümünü ortaya çıkardı.
Ancak firma birkaç senelik varlığının ardından odak noktasını kurumsal alana taşıyacağını duyurdu. Web sitesinde yaptığı duyuruda Jide, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yıl içerisinde farklı sektörlerdeki kurumlardan giderek artan sayıda istekler aldık ve onlara Jide yazılım ve donanımlarını kullanmalarını sağlayacak harika araçlar üretmelerinde yardımcı olduk. Bu alanda Jide için büyük bir potansiyel görüyoruz. Var olan kaynaklarımızla sadece kurumsal alana odaklanmaya karar verdik".
Firmanın tüketicileri bırakıp kurumsal alana geçmesi, Remix OS'un geliştirme süreceğinin duracağı, sıradaki Remix IO ve IO+ ürünlerinin de öleceği anlamına geliyor. Kickstarter'da Remix IO'yu destekleyenler bu durumdan dolayı muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaklar ancak takım, 15 Ağustos'tan itibaren tüm destekçilerine geri ödemede bulunacak.
Zeynel A. Öztürk
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