Renault'nun Ağustos ayı fiyatları belli oldu: Faiz ve kampanya detayları

Renault Ağustos ayı fırsatlarını duyurdu. Sıfır faiz ve cazip imkanların sunulduğu Renault fırsatları şu şekilde;
Sıfır Faiz Finansman Kampanyası
Renault'nun 2021 model otomobillerinden Yeni Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla satışa sunuluyor.
3 Bin TL'lik Takas İndirimi
Ayrıca Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi de tüketicileri bekliyor.
Avantajlı Fiyatlar
Renault Finans'tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163.400 TL, ZOE'ye ise 316 bin 900 TL'lik avantajlı fiyatlarla sahip olabiliyor.
Sağlık Çalışanlarına ve Online Satışa Özel Fırsatlar
Renault'nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen online satışlarda Renault Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.
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