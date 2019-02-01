Resident Evil 2 Remake satış rakamlarında uçtu!
Dünyanın en popüler korku-gerilim-aksiyon oyunlarından Resident Evil 2'nin yeniden şekillendirilip, piyasaya sürülmesi oyun dünyasını sarstı.
- Barış Terun
25 Ocak 2019'da PC, Sony PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında piyasaya sürülen Resident Evil 2 Remake, şimdiden inanılmaz bir başarıya imza attı. İlk kez 21 Ocak 1998'de satışa sunulan yapım, oyun dünyasına damga vuracak özelliklerle donatılmıştı. PlayStation, IBM PC Uyumlu, Nintendo 64, Microsoft Windows ve GameCube platformunda satışa sunulan orijinal Resident Evil 2; sürükleyici hikayesi, yüksek gerilim faktörü, zamanına göre son derece başarılı grafikleri ve videoları ve oynanabilirliği ile tüm otoritelerden tam not almayı başarmıştı.
Resident Evil 2 Remake'de ise öncüsünden çok daha üstün bir grafik mimarisi ve ek görevler var. Atmosferin de her zamankine göre gerilim dolu olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenlerle Resident Evil 2 Remake, sadece ama sadece 6 günde 3 milyon kopyalık satış rakamına ulaştı. Resident Evil'ın tüm oyunlarının 88 milyon adet sattığı ve serinin en popüler oyunu Resident Evil 7'in 6 milyon adetlik satışa imza attığı düşünülürse, Resident Evil 2 Remake'ın akıllara durgunluk veren başarısı ciddi bir dönem noktası. Ne de olsa pek çok popüler yapımcı, "Remake" sürümlerle karşımıza çıkmaya artık çok daha hevesli.
Resident Evil 2 Remake bolca promosyon ile taçlandırıldı. Yapımcı firma Capcom, RE2 için ücretsiz DLC paketi Ghost Survivors'ı yayınlamaya başlayacak.
Oyun dünyasının başarılı eleştirmenlerden Alessandro Fillari de konutla ilgili yorumda bulundu. Alessandro Fillari, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Resident Evil 2, yalnızca bir efsanenin süper yıldız versiyonu değil, aynı zamanda serideki dinamikleri değiştiren, kaygı duymanızı sağlayan ve grotesk durumlar sunan harika bir korku oyunu." ifadelerini kullandı.
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