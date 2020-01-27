"Resmi" Galaxy S20 Kılıf Görüntüleri Çıktı!

Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy S20 için "resmi" koruma kılıfı görüntüleri ortaya çıktı!

  • Ercan Uğurlu
"Resmi" Galaxy S20 Kılıf Görüntüleri Çıktı!

Her yeni amiral seviye akıllı telefonda yaşadığımız manzarayla bir kez daha karşı karşıyayız. Bilindiği gibi telefon görünmeden önce kılıfları görünür ve hatta daha önceden satışa çıkar. Bu yine tekrarlandı ve Samsung'un gelecek amirali Galaxy S20'den önce koruma kılıfları net şekilde ortaya çıktı.

Hala isim tartışmaları süren Samsung'un yeni amirali bir tarafa göre Galaxy S20, bir diğer kitleye göre ise Galaxy S11 olarak tanıtılacak. Ancak muhtemelen Galaxy S20 olarak karşımıza çıkacak yeni amiral, zira bu isim hakkındaki iddialar daha kuvvetli. Neyse ki telefonun tanıtım tarihi oldukça yaklaştı. Galaxy S20, şubat ayında tanıtılacak.

Şimdi gelelim Galaxy S20'nin kılıflarına. Yine Twitter üzerinden ortaya çıkan sızıntı, Galaxy S20'nin birbirinden farklı kapak desenlerini karşımıza çıkartıyor. "Resmi" kapakları olduğu söylenen görseller arasında Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra için koruma kılıfları yer alıyor.  Kapak tasarımlarının render görüntülerinden oluşan sızıntı, sert koruma kılıfından LED'li kapaklara kadar çok sayıda örnek içeriyor.

Elbette tek seçenekler bunlar olmayacaktır. Galaxy S20'lerin tanıtılmasıyla beraber Samsung kanadından da daha çok sayıda kapak seçeneği raflarda yer alacaktır.

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