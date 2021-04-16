Resmi Gazetede Kripto Para Kararı: Ödemelerde kullanılamayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.