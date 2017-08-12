Resmi Twitch Uygulaması Nihayet Masaüstünde!

Popüler yayın hizmeti Twitch'in resmi masaüstü uygulaması en sonunda yayınlandı. İndirme bağlantısı ve fazlası, haberimizde!

Twitch, nihayet masaüstüne geldi!

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