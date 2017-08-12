Resmi Twitch Uygulaması Nihayet Masaüstünde!
Popüler yayın hizmeti Twitch'in resmi masaüstü uygulaması en sonunda yayınlandı. İndirme bağlantısı ve fazlası, haberimizde!
Aylar süren testler ve beta süreçlerinin ardından popüler canlı video yayın ağı Twitch, en sonunda Windows ve Mac işletim sistemleri için sunuldu. Alışılageldik çekirdek özelliklerin yanı sıra uygulama, masaüstü kullanıcıları için "bells and whistles" (çanlar ve ıslıklar) özelliğini de getiriyor.
Yayınlanan blog yazısında firma yeni uygulamanın özelliklerini kısa bir şekilde anlattı. İnternet üzerinde var olan her özellik uygulamada yer alıyor. Bunun yanı sıra, kullanıcı etkileşimlerinin uygulamada çok daha hızlı olduğu da belirtiliyor.
Öne çıkan bir diğer özellik, uygulamaya özel olan "Dark mode" (Karanlık Mod). Ayrıca firma, uygulamanın içerisinde yer alan video ve sesli konuşma özelliklerini de tanıttı.
Twitch kullanıcılarının hoşuna gidecek bir diğer özellik ise Servers (Sunucular). Bu özellik, bir yayın sona erdikten sonra da toplulukların etkileşimlerine devam etmelerine imkan tanıyor.
Levent Öztürk
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