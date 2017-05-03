Ridley Scott'tan Uzaylılar Hakkında Korkutucu İddialar!
Alien filmlerinin mimarı olan ünlü yönetmen Ridley Scott, uzaylılar hakkında, tüylerinizi diken diken edecek, ilginç açıklamalarda bulundu!
Ridley Scott, 40 yıllık bir geçmişe sahip olan, bizden daha zeki ve ölümcül katil uzaylıları konu alan Alien filmlerinin başındaki isim. İşin ilginç olan kısmı, bu senaryoların gerçek hayatta başımıza gelebileceğini düşünmesi.
Sky News ile yapılan bir röportajda, Scott, uzaylılara veya "üstün varlıklar" olarak adlandırdığı şeylere inandığını söylemekteydi. Bunun çok şaşırtıcı olduğu söylenemez. Scott, kariyerinin büyük bir kısmını uzaylı filmleri yaparak (en sonuncusu Alien: Covenant) geçirmiş durumda ve ayrıca, insanların büyük bir kısmı da aynı düşünceyi paylaşıyor.
2015 yılında düzenlenen bir YouGov anketine göre Amerikalıların, İngilizlerin ve Almanların yarısından fazlası uzaylılara inanıyor ve bir başka anket de her beş Kanadalıdan dördünün bu inancı paylaştığını gösteriyor.
Scott, şu anda en azından 100 ile 200 arasında benzer türün uzayda yaşadığını iddia ediyor. Ancak Scott, uzaylıların hemen beyaz bayrak çekeceklerini düşünmediğini de sözlerine ekliyor. Her ne kadar çoğumuz Vulkanların galakside gezerek Zephran Cochrane'in ilk warp motorunu bulmasını beklediklerini düşünmek istesek de, Scott, karşılaşacağımız uzaylıların, eğer kendilerini kışkırtırsak, bizi birkaç saniye içerisinde yok etmeye çalışacaklarına emin...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın