Riot Forge'un İlk Oyunları Yayınlandı

Riot Forge'un ilk oyunları Ruined King: A League of Legends Story ve Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ dün Çıktı. İleriki süreçte çıkacak yeni oyunlar Song of Nunu: A League of Legends Story ve CONV/RGENCE: A League of Legends Story™'nin ilk ayrıntıları da verildi.

Riot Forge'un İlk Oyunları Yayınlandı

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