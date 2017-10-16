Riot, LoL'ün 11 Sene Ardından Yeni Oyun Yapıyor!
League of Legends'in geliştiricisi Riot Games, popüler oyunu yayınladıktan 11 sene sonra yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başladı!
Riot Games'in iki kurucusu, artık League of Legends'ın yönetimini artık diğer yöneticilere bırakacaklarını ve yeni bir oyun üzerinde çalışacaklarını duyurdu. Bu oyun, yayımcının 11 yıllık iş hayatındaki ikinci video oyun yayını olacak. Brandon "Ryze" Beck ve Marc "Tryndamere" Merrill Riot'u 2006 yılında tek oyunlarını geliştirmek için kurmuştu ve bu oyun, MOBA türünün büyük bir fark ile en popüler ve en başarılı oyunu haline dönüşmüştü. Şimdi ise ikili liderlik görevlerini teslim ederek, "Riot Games" adındaki "s" harfini (İngilizce çoğul eki) gerçeğe dönüştürecek yeni oyunlar geliştirmeyi planlıyor.
Bu hedef ile ikili, şirket çalışmalarını Riot CFO Dylan Jadeja, CTO Scott Gelb ve Başkan Nicolo Laurent'e teslim edecek. Böylelikle de Ryze ve Tryndamere şimdiye kadar birkaç masa üstü oyunu ile küçük oyun üretmiş ancak League of Legends dışında büyük bir projeye adım atmamış şirket için henüz açıklanmamış, yeni oyunlar geliştirecek. Bu teslimin, Dünya genelinde 100 milyon oyuncuya sahip olan ve e-spor dünyasını şekillendirmeye devam oyunun ikili üzerindeki yükünü kaldıracağı ve yeni çalışmalara adım atmalarına imkan sağlayacağı rahatlıkla söylenebilir.
Levent Öztürk
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