Robby the Robot Bir Rekora İmza Attı!
Ünlü bilim kurgu filminin sevilen robot karakteri, 61 yaşındaki Robby the Robot, rekor fiyata yeni sahibini buldu!
Eğer rekorların kırılmak için var olduğunu düşünen gruptaysanız, Robby the Robot'un başarısı sizi sevindirecektir. 1956 yılının bilim kurgu filmi "Forbidden Planet"in (Meçhul Dünya) ünlü mekanik karakteri, geçtiğimiz Salı günü New York'ta Bonhams müzayede evinin söylediğine göre bir sahne donatısı için rekor bir fiyat olan 5.375.000 dolara satıldı.
Bu fiyat Marilyn Monroe'nun "The Seven-Year Itch" (Yaz Bekarı) beyaz elbisesinden ve orijinal 1966 Batmobile'dan daha yüksek. Bonhams'ın belirttiğine göre bunların ikisi de geçtiğimiz on yıl içerisinde 4.6 milyon dolara satılmışlardı. Beyaz elbisenin en son fiyat etiketi 5.6 milyon dolar olsa da, bu etiketin içerisinde kazanan 4.6 milyon dolarlık teklifin üzerine eklenen bir milyon dolarlık bir ek de bulunmaktaydı.
Robby'yi satın alan isim ise açıklanmış değil. Ancak Robby'nin bir önceki sahibi olan film yapımcısı William Malone'un fiyata oldukça şaşırdığı açık. Yaptığı konuşmada fiyattan etkilendiğini belirten Malone, aynı zamanda da Robby'den ayrılmanın kendisinde bir üzüntü yarattığını belirtmekteydi.
Bonhams'ın söylediğine göre, yapımı 100.000 dolara mal olan Robby halen çalışır durumda. Ayrıca Robby'nin yanı sıra, Altair IV üzerinde kullandığı Jeep, kontrol paneli ve orijinal MGM paket kutuları da grubun içerisinde yer almaktaydı...
Levent Öztürk
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